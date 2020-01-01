أمرابط يخضع لمسحة ثانية بعد الإصابة بكورونا

النصر يُخضِع أمرابط لمسحة جديدة

سيخضع نجم النصر السعودي، الدولي المغربي، نور الدين أمرابط، إلى مسحة جديدة، من أجل التأكد من إصابته بفيروس كورونا المستجد من عدمه.

وكانت المسحة الأولى التي أجريت للاعب، أول أمس، قد جاءت إيجابية، على الرغم من عدم ظهور الأعراض المتعارف عليها عند الإصابة بالفيروس عليه.

لكن وفقاً لما أوردته صحيفة "مكة" اليوم، فإن لاعب واتفورد السابق، سوف يخضع لمسحة جديدة، يوم الخميس المقبل،للتأكد من إصابته بفيروس كورونا.

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وفي سياق آخر، خضع الحارس الجديد للعالمي، أمين بخاري،إلى فحص فيروس كورونا، قبل انخراطه في تدريبات الفريق يوم أمس.

وكان النصر قد تعاقد مع الحارس البالغ من العمر 23 عامًا، في صفقة انتقال حر، وذلك بعد انتهاء تعاقده مع اتحاد جدة.