أليسون: صلاح يستحق الكرة الذهبية، لكن ليس وحده!

أكد أليسون بيكر حارس مرمى فريق ليفربول أن زميله محمد صلاح يستحق الحصول على الكرة الذهبية في ظل المستويات التي يقدمها مع الريدز.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها أليسون لصالح "تي إن تي سبورتس"، وأكد خلالها أن النجم المصري ليس الوحيد الذي يستحق الجائزة.

ماذا قال أليسون عن استحقاق محمد صلاح للكرة الذهبية؟

وقال أليسون: "بكل تأكيد محمد صلاح يستحق الحصول على الكرة الذهبية، كل ما أظهره يقول ذلك، ليس فقط هذا الموسم، هو لاعب يملك استمرارية كبيرة".

وأضاف: "أظن أن أصوات الكرة الذهبية يجب أن تحتسب على المواسم الأخرى أيضًا، لكن في هذه الحالة الموقف سيكون صعبًا للغاية فهناك الكثير ممن يستحقونها".

من أيضًا يستحق الكرة الذهبية من وجهة نظر أليسون؟

وأردف: "لو تحدثنا عن غيره من أصحاب الاستحقاق فهناك روبرت ليفاندوفسكي، الذي قام بكل شيء ممكن في المواسم الأخيرة، ويحطم الأرقام".

وأكمل: "محمد صلاح أيضًا يحطم الأرقام وغيره هناك يحقق الألقاب، بكل تأكيد أيًا من كان الذي سيفوز بالكرة الذهبية سيكون يستحقها".

وأنهى كلماته: "صلاح يعمل كثيرًا، من أجل نفسه ومن أجل الفريق، سأكون سعيدًا لو حقق تلك الجائزة، لأنه يساعدنا كثيرًا".

جدير بالذكر أن صلاح يحتل في الوقت الحالي صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد عشرة أهداف.

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