أليجري: ليسوا مجانين في ريال مدريد، رونالدو بإمكانه اللعب بجانب ديبالا

المدرب يتحدث عن خياراته الفنية بعد الفوز على ساسولو

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

دافع ماسيميليانو أليجري عن اختياراته الفنية الخاصة بالتشكيل الأساسي للمباريات، خاصة استبعاد باولو ديبالا واستمرار وضعه على مقاعد البدلاء للمباراة الثانية على التوالي.

ونجح يوفنتوس في الفوز على ساسولو بثلاثة أهداف دون رد في مباراة بدأها ديبالا على مقاعد البدلاء بعدما كان قد بدأ السابقة أمام بارما في نفس الوضعية، وقد ظهر واضحًا خلال اللقاء الماضي أن اللاعب ليس راضيًا عن هذا الأمر.

أليجري بدأ تصريحاته عقب المباراة بالإشادة بحارس مرماه فويتشيك تشيزني الذي تصدى لمحاولة خطيرة في بداية اللقاء، موضحًا كذلك أنه منح تعليمات لفيديريكو بيرنارديسكي بالبقاء قريبًا من ستيفانو سينسي والضغط عليه لإيقاف منظومة التمرير الممتازة لدى ساسولو.

وبعدما هنأ الفريق على الخروج من اللقاء بشباك نظيفة وهو أمر مهم على حد وصفه، قال عن قرار استبعاد ديبالا وإمكانية لعبه بجانب كريستيانو رونالدو صاحب الهدف الثاني في المباراة "رونالدو وديبالا يستطيعان بالتأكيد اللعب معًا وسيلعبان، لكننا نحتاج من الجميع أن يعمل بجد للحفاظ على توازن الفريق".

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"الأمر يعتمد على منافسنا، إن لعب المنافس بتكتل دفاعي سنحتاج لنمرر الكرة حولهم، فيما إن ترك فجوات فالتمرير سيكون بين الخطوط. ساسولو يمتلك خط وسط قوي، لذا كان علي الحفاظ على توازن فريقي بتلك الطريقة اليوم".

"اللاعبون محبطون، لكن من الآن وصاعدًا الجلوس على مقاعد البدلاء ضروري لإعادة شحن البطاريات وإعادة اكتشاف العقلية السليمة. لاعبون مختلفون يمتلكون خصائص مختلفة. ديبالا يلعب نفس الدور الذي كان يلعبه خلال الموسمين الأخيرين، الأمر مجرد أننا أصبحنا نمتلك رونالدو القادر على اللعب أكثر من مهاجم، نحن بحاجة لشخص يجد المساحة".

"مازلنا بحاجة للاعبين داخل منطقة الجزاء، لقد غضبت في بيرجامو (أمام أتالانتا) لأننا واصلنا منح الكرة للمسكين ماتويدي لأنه الوحيد الذي كان يقوم بالتحركات السليمة. نستطيع اللعب بديبالا ورونالدو معًا، لكن الأمر يعتمد فقط على أوضاع الفريق"ز

"رونالدو لعب بجانب كريم بنزيما وجاريث بيل، لذا الأمر لا يبدو وأنهم كانوا مجانين في ريال مدريد! الجميع يحتاج للشريك المثالي. ماريو ماندجوكيتش يُساعد كثيرًا ديبالا ورونالدو. ميراليم بيانيتش يحتاج ماتويدي الذي يجري حوله".