يوفنتوس يُحطم رقمه السابق الخاص بأطول سلسلة دون خسارة في الدوري

إنجاز ممتاز ليوفنتوس "رونالدو"

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

وصل يوفنتوس للمباراة الـ27 في الدوري الإيطالي دون خسارة، وذلك بالفوز على ساسولو 3-0.

وأعاد اليوفنتوس الفارق في الصدارة مع نابولي إلى 11 نقطة بهزيمة ساسولو خارج ملعبه ضمن الجولة الـ23 للسيري آ.

وبدأت سلسلة البيانكونيري الممتازة في إبريل 2018 بعد أن خسر آخر لقاء له في البطولة وكان أمام نابولي في 22 إبريل من العام الماضي، وقد خسره بهدف دون رد.

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وبهذا، يهزم الفريق رقمه السابق الذي حققه خلال الفترة من أكتوبر 2015 حتى مايو 2016 حين صمد لـ26 مباراة دون أن يخسر في السيري آ.

يُذكر أن فريق السيدة العجوز سيطر على البطولات المحلية في المواسم الأربعة الأخيرة، إذ توج بثنائية الدوري الكأس خلال تلك الفترة، وفيما بات قريبًا من الحفاظ على لقب الاسكوديتو، فقد لقبه في الكأس بخسارته أمام أتالانتا الشهر الماضي 3-0 وخروجه من ربع النهائي.