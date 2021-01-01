أليجري يفسر رفضه ريال مدريد ويرد على مقارنات ميسي ورونالدو

المدرب كسر صمته أخيراً

أوضح المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليجري أسباب رفضه تدريب ريال مدريد واختار اللاعب الأفضل بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

أليجري رحل قبل موسمين عن تدريب يوفنتوس ومنذ ذلك الوقت لم يعد للمجال التدريبي رغم الحديث عن عدة عروض من أندية إيطالية وأوروبية.

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وقال أليجري في "سكاي": "ريال مدريد اتصل بي قبل ثلاث سنوات ولكن كنت أعطيت يوفنتوس وعداً بالبقاء، هذا هو العرض الوحيد الذي رفضته، الآن أرغب بالعودة في يونيو للتدريب".

وأكمل: "العودة ليوفنتوس؟ من المستحيل أن تعرف، بالإضافة من وجهة نظري بيرلو يقوم بعمل طيب، لا أعرف ما يفتقده الفريق، فاز بالسوبر وفي نهائي الكأس وينافس على المربع الذهبي، دوري الأبطال أقرب للقرعة".

وأعطى المدرب التوسكاني رأيه في المقارنات بين ميسي ورونالدو: "رونالدو بشر ويرتكب الأخطاء ولكن قليلون يمرون مثله من المدافع في الطريق إلى المرمى".

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وواصل: "قوته الأكبر أنه مبرمج فقط على الانتصار، فاز بخمس كرات ذهبية وعديد البطولات ودوري الأبطال ولكن دوماً يجد الحافز للفوز، من يلعب بجانبه يجب أن يوفر له المساحة، ماندجوكيتش المسكين، ركض في موسم ما لم يركضه بمشواره كله!".

وختم: "ميسي أم رونالدو؟ مختلفان، أحدهم أعظم والآخر أفضل".

وكانت آخر الأندية التي ارتبط بأليجري بتدريبها مانشستر يونايتد، ليفربول، والثنائي روما ونابولي.