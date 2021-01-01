لوف يتعلم الإسبانية .. وريال مدريد يتأهب!

يواخيم لوف المدير الفني الحالي لمنتخب ألمانيا يبدأ في تعلم الإسبانية، وريال مدريد يتأهب.

كشفت تقارير صحفية ألمانية أن المدرب يواخيم لوف المدير الفني لمنتخب الماكينات قد بدأ في تعلم اللغة الإسبانية في الفترة الأخيرة.

يأتي هذا عقب أيام من إعلان لوف لرحيله عن منتخب ألمانيا بنهاية بطولة كأس الأمم الأوروبية والتي تقام في الصيف المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن الدروس الخاصة التي بدأها لوف تعني استعداده للعمل في إسبانيا خلال الفترة المقبلة، على الأرجح في ريال مدريد.

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وألقت الصحيفة الضوء على اهتمام ريال مدريد بلوف بعد نهاية كأس العالم 2014، عندما نجح في إيقاف ميسي ورفاقه وحصل على اللقب في الوقت الإضافي.

وارتبط اسم لوف عدة مرات بريال مدريد في السنوات الماضية في كل مناسبة يرحل فيها أي مدير فني عن النادي الملكي.

وعانى ريال مدريد من الكثير من التخبط في الموسم الجاري، وهو ما هدد استمرار المدير الفني الفرنسي الحالي للفريق زين الدين زيدان.

جدير بالذكر أن عقد لوف مع منتخب ألمانيا كان مستمرًا حتى صيف 2022 وكان سيمتد لنهاية كأس العالم، لكن الاتحاد الألماني أعلن عن اعتذاره عن استكماله تعاقده قبل أيام.