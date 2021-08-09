أليجري: رونالدو أذهلنا كالعادة، وهذا هو موعد عودة ديبالا

المدير الفني لنادي يوفنتوس يشيد بكريستيانو رونالدو ويحدد موعد عودة ديبالا للفريق.

أشاد المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليجري المدير الفني لنادي يوفنتوس بالبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق وما يقدمه من أجل البيانكونيري.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها لصالح "سكاي سبورت"، وتطرق خلالها للحديث عن وضع باولو ديبالا وموعد عودته.

ما الذي قاله أليجري عن كريستيانو رونالدو وباولو ديبالا؟

وقال أليجري: "رونالدو يتدرب وفي حالة جيدة للغاية، وجعل من نفسه متاحًا من أجل الفريق كما هي العادة".

وأضاف: "بعد ذلك ديبالا سيعود أيضًا، هو بخير وعاد يوم الثلاثاء، وأعتقد أنه سيتواجد يوم السبت سيلعب بعض الوقت في المباراة".

ما الذي قاله أليجري عن صفقة إعادة بيانيتش لصفوف يوفنتوس؟

أردف أليجري: "الأمر ليس كأنني أنتظر قدومه، النادي هو من يتحكم في الصفقات وسوق الانتقالات، لقد قيمنا الموقف، والآن دعونا ننتظر لنرى ما الذي سيحدث".

وأكمل: "الأمر الأهم أن نرى الفريق يعمل حتى يكون مستعدًا للـ 22 من أغسطس، لا أعلم إذا كان سيصل لاعبين وسط ملعب أو ثلاثة مدافعين لذلك الحين".

وأنهى كلماته: "فريق الحالي مذهل بالفعل، ولدينا كافة العوامل التي قد تجعلنا نحصل على أحد الأعوام المميزة".

جدير بالذكر أن يوفنتوس كان قد تعرض للخسارة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء وديًا مساء الأحد أمام برشلونة على كأس خوان جامبر.

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