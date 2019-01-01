ألونسو: ميسي تغير وبيكيه لم يستحق ركلة جزاء

تشابي ألونسو نجم ريال مدريد السابق يؤكد أن جيرارد بيكيه لم يستحق الحصول على ركلة جزاء أمام ريال سوسيداد.

أكد تشابي ألونسو لاعب ريال مدريد السابق ومدرب الفريق الثاني في ريال سوسيداد حاليًا أن جيرارد بيكيه مدافع برشلونة لم يستحق الحصول على ركلة جزاء في المواجهة الأخيرة بين الفريقين.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ألونسو وأكد خلالها أنه استمتع كثيرًا بمباراة برشلونة وريال سوسيداد في الجولة الـ ١٧ من الليجا.

وقال ألونسو: "استمتعت بمباراة برشلونة أمام ريال سوسيداد كثيرًا، لقد كانت مباراة جميلة للغاية وبها الكثير من التنافس، خلال الشوط الأول كان سوسيداد أفضل لكن بعد ذلك الأمور توازنت".

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وأضاف حول كرة بيكيه: "لقد تم الحديث كثيرًا حول تلك الكرة وأنا لم أشاهد أي ركلة جزاء فيها بكل صراحة، هناك الكثير من الضجة حولها".

وأكمل عن مباراة الكلاسيكو: "ريال مدريد في حالة جيدة للغاية لكن اللعب في كامب نو دومًا ما يكون معقدًا، لكنها في النهاية مباراة متوازنة".

وأنهى تصريحاته: "ميسي في مرحلة مختلفة حاليًا، أصبح انتقائي بشكل أكبر ويختار متى يشارك في اللعب لكن عندما يقرر ذلك يكون حاسمًا، لقد راقبته في ذلك اليوم واكتشفت ذلك".

جدير بالذكر أن برشلونة سيستضيف ريال مدريد مساء غدًا الأربعاء على ملعب كامب نو في المباراة المؤجلة بينهما منذ أكتوبر الماضي.