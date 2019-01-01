ميسي: فوجئت بانتقاد زيدان وهذا سر قوة ريال مدريد في "كامب نو"

ميسي يحلل أسباب شراسة الريال في "كامب نو"

كشف أسطورة برشلونة ليونيل ميسي، سبب الصعوبات التي يواجهها الفريق عندما يستضيف الغريم الأزلي ريال مدريد على ملعب "كامب نو"، عكس الوضع عندما يقوم البلو جرانا بزيارة ملعب "سانتياجو بيرنابيو".

وباستثناء خماسية الدور الأول من الموسم الماضي، اعتاد اللوس بلانكوس في السنوات القليلة الماضية على تحقيق نتائج جيدة في قلب كاتالونيا، خاصة في حقبة زيدان، الذي لم يتجرع قط من مرارة الهزيمة على ذاك الملعب في 4 زيارات سابقة.

وسُئل ليو عن سبب قوة وتماسك الميرينجي في "كامب نو"، فأجاب في تصريحات لصحيفة "ماركا" المدريدية "عندما نذهب إلى البيرنابيو، نجد مساحات لنقل الكرة، وهذا لأنهم (ريال مدريد) ملزمون أمام جماهيرهم –باللعب بطريقة هجومية-".

وأضاف "في كامب نو، يلعبون بطريقة مختلفة، حيث يلعبون بتحفظ ويكونوا على مسافة قريبة من بعضهم البعض، وأحيانًا ينجحون لأن لديهم لاعبين يمتازون بالسرعة، لذا مبارياتنا في البيرنابيو تكون 90 دقيقة على قدم المساواة، أما في ملعبنا تكون أكثر تعقيدًا".

في الوقت ذاته سُل "هل فوجئت بانتقاد زيدان في بداية الموسم؟ نعم استغربت، لكن من يعرف كيف تسير الأمير في الأندية الكبيرة، يفهم جيدًا أن ما حدث أمرًا طبيعيًا، إذ ينسى الناس بسرعة ما حققته في الماضي، ويطلبون منك المزيد كل يوم، زيدان يفهم جيدًا أن تتويجه بدوري الأبطال 3 مرات لم يعد مهمًا لأن تنتظر ما هو قادم".

من جهة أخرى، سُئل عما إذا كان البلجيكي إدين هازارد بإمكانه تعويض الأيقونة كريستيانو رونالدو في الريال، فأجاب "إدين لديه الكثير من الجودة، ولا شك أبدًا أنه لاعب كبير، لكن بالنسبة لي. هو لاعب مختلف عن رونالدو، وبطبيعة الحال من الصعب جدًا استبدال كريستيانو بلاعب آخر، لكن هازارد لاعب رائع أيضًا".

الجدير بالذكر أن برشلونة سيستضيف ريال مدريد مساء غد الأربعاء على ملعب "كامب نو" في الكلاسيكو المؤجل من الأسبوع العاشر لليجا، وسيخوض البرسا الموقعة وهو في الصدارة برصيد 35 نقطة بفارق الأهداف فقط عن اللوس بلانكوس.