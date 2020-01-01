حصاد ألميريا | خسارة جديدة وجوتي يُطالب بالهدوء

أسبوع صعب في ألميريا

واصل نادي ألميريا المملوك للمستشار السعودي تركي آل الشيخ نتائجه السلبية في دوري الدرجة الثانية الإسباني بخسارته أمام قادش بهدفين مقابل هدف واحد ليتسع من جديد فارق النقاط مع الصدارة.

تلك الخسارة أكدت الأزمة التي يعيشها الفريق على صعيد النتائج، إذ لم يحصل سوى على نقطتين من آخر 6 مباريات ولم يفز منذ انتصاره على إكستريمادورا 2-1 في الـ19 من يناير الماضي.

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ملخص مباراة الأسبوع

حل ألميريا ضيفًا على قادش متصدر جدول الترتيب مساء السبت الماضي، ورغم التقدم على ملعب رامون دي كارانزا بهدف بعد 10 دقائق من البداية بواسطة خوسيه كورياس، إلا أن الفريق خسر بهدفين مقابل هدف.

إذ سجل نيكولاس ماراس لاعب ألميريا بالخطأ في مرماه عن الدقيقة الـ16، وأضاف أليخاندرو إيجليسياس الهدف الثاني والحاسم عند مرور ساعة من الوقت.

موقف ألميريا في جدول الترتيب

استقر ألميريا في المركز الثالث من جدول الترتيب، وقد زاد الفارق مع ريال سرقسطة في المركز الثاني إلى 5 نقاط بعد تعادل الوصيف مع راسينج سانتندير 2-2 خارج ملعبه.

ورفع ألميريا رصيده من النقاط إلى 47 نقطة مقابل 52 لريال سرقسطة، لكن الخبر الأسوأ أن الفارق مع قادش في الصدارة زاد إلى 8 نقاط بعدما كانت الفرصة متاحة لتقليصه إلى مجرد نقطتين.

تفاعل تركي آل الشيخ مع المباراة

واصل المالك تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية صمته ولم يُعلق على خسارة ألميريا في مباراة الجولة الأخيرة من دوري الدرجة الثانية الإسباني، وقد اكتفى بالتعليق على الأحداث الرياضية والترفيهية المقامة في السعودية حاليًا وكذلك أحداث كرة القدم المصرية ومباراة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا.

جوتي يُطالب بالهدوء، لكن هل يدفع الثمن؟

طالب جوتي المدير الفني لألميريا الجميع بالهدوء بعد الخسارة أمام قادش والتركيز على الفوز في المباراة القادمة أمام ديبورتيفو لاكرونيا.

موقف نجم ريال مدريد السابق أصبح صعبًا جدًا في دكة بدلاء الفريق الإسباني، إذ خسر 4 مباريات في الجولات الستة الأخيرة ولولا أن خدمته نتائج المنافسين لوجد نفسه مع ألميريا خارج المقاعد المؤهلة لدوري الدرجة الأولى الإسباني.

الأكيد أن استمرار نزيف النقاط هذا سيُجبر المستشار السعودي تركي آل الشيخ على الإطاحة بجوتي رغم الضجة الكبيرة التي صاحبت التعاقد معه.

المباراة القادمة لألميريا

يستضيف ألميريا المملوك لرئيس هيئة الترفيه السعودية "تركي آل الشيخ" مساء السبت القادم فريق ديبورتيفو لاكرونيا على ملعبه "ملعب ألعاب البحر الأبيض المتوسط" في مباراة تبدو سهلة نظرًا لمستوى المنافس الذي يتواجد في المركز الـ17 برصيد 35 نقطة.