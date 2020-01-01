هل تتأثر مباريات البطولة العربية بفيروس كورونا؟ آل الشيخ يُجيب

نصف النهائي سيُلعب هذا الشهر

أكد طلال آل الشيخ مدير بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال أن مباريات البطولة العربية لن تتأثر بإجراءات التصدي لفيروس كورونا، نظرًا لخلو السعودية والمغرب من الفيروس الذي وُلد في الصين وبدأ بالانتشار في عدد من دول العالم.

و طالت إجراءات التصدي لفيروس كورونا الكثير من الأنشطة الرياضية وخاصة كرة القدم في العالم، إذ تم تأجيل عدد من المباريات في إيطاليا وكوريا الجنوبية واليابان والصين والكويت وآسيا ودول أخرى.

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وشدد آل الشيخ في تصريحاته لصحيفة الاقتصادية السعودية أن مباريات نصف نهائي البطولة العربية ستُقام في مواعيدها المحددة مسبقًا، بقوله "لا وجود بحمد الله تعالى لفيروس كورونا في السعودية أو المغرب، وأيضًا هناك تنسيق متواصل بين الاتحادين السعودي والمغربي، كل الأمور تسير كما هو مرتب له".

وكان الاتحاد العربي قد أعلن أن ذهاب نصف النهائي الأول الذي سيجمع الإسماعيلي المصري مع الرجاء المغربي على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء سيُلعب في الـ15 من مارس الجاري، فيما لم يُحدد بعد موعد مباراة الإياب بين الفريقين في مصر.

أما نصف النهائي الثاني الذي سيجمع الشباب السعودي من مواطنه الاتحاد ، سيُقام لقاء الذهاب منه في الرياض في الـ16 من مارس الجاري، فيما ستُلعب موقعة الإياب الحاسمة في جدة يوم الخامس من أبريل المقبل.

وسيحصل الفائز بلقب كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال على جائزة مالية قيمتها 6 ملايين دولار أمريكي، فيما سيكون نصيب الوصيف 2.5 مليون دولار.