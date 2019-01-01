ألمانيا تضمن لعب نهائيات أمم أوروبا في ميونخ بسبب المجر

نظام معقد و12 مدينة تستضيف البطولة

ضمنت ألمانيا رسمياً لُعب مباريات دور المجموعات لأمم أوروبا 2020 المقبلة في أراضيها بعد نهاية الجولة الأخيرة من التصفيات.

ألمانيا فازت على أيرلندا الشمالية مساء الثلاثاء بنتيجة عريضة قوامها ستة أهداف مقابل واحد بالجولة الختامية، لتتربع على رأس المجموعة.

عبور المانشافت كمتصدر يعني أنها تضمن أن تلعب ضمن المجموعة ستقام في مدينة ميونخ بيونيو المقبل، حسبما حددت القرعة منذ البداية.

وينص النظام المعقد أن فرق تلك المجموعة تلعب في ميونخ والعاصمة المجرية بودابست، وفي حال تأهل البلدين كانت الأزمة في اللقاء بينهما أين يلعب.

وكانت ألمانيا ضامنة للعب لقاءين بالفعل بميونخ بعد ضمان العبور، ومع تعثر المجر وذهابها للعب الملحق في مارس المقبل، فضمنت خوض كل اللقاءات على أراضيها.

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وسقطت المجر أمام ويلز بثنائية نظيفة لتقتلع الثانية بطاقة الترشح رفقة كرواتيا عن تلك المجموعة، لتخسر الترشح المباشر، وفرصة استضافة كل لقاءاتها حال التأهل على أرضها.

وتقام نهائيات أمم أوروبا المقبلة للمرة الأولى في 12 مدينة أوروبية ما بين شهري يونيو ويوليو 2020.