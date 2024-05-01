أب روحي وهدف مُبهر .. كريستيانو رونالدو يُبدع في مباراة النصر والخليج

رونالدو يُسجل هدفين في انتصار النصر على الخليج

كعادته أبدع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع ناديه النصر، حيث نجح في قيادة العالمي للوصول إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على الخليج بثلاثية مقابل هدف واحد.

وأتاح القدر الفرصة مرة أخرى أمام رونالدو، من أجل الانتقام من نادي الهلال، وذلك في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين فهل يستغلها؟

رونالدو يُسجل هدفين

استغل رونالدو خطأ فادح من الحارس البوسني إبراهيم سيهيتش، بعدما ضغط عليه أيمن يحيى، لتصل الكرة إلى كريستيانو الذي سددها بقدمه اليسرى من لمسة واحدة بطريقة رائعة جدًا "على الطائر" في المرمى بالدقيقة 17.

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وأضاف رونالدو الهدف الثاني له والثالث لنادي النصر بالدقيقة 57 من عمر المباراة، بعد تمريرة من زميله عبد الله الخيبري، ليسددها ثم يتصدى لها سيهيتش حارس الخليج، لتعود إلى كريستيانو مرة أخرى ليسددها في المرمى.

رونالدو .. قائد وأب روحي لفريقه

ظهر رونالدو في لقطة رائعة في الشوط الأول خلال مباراة الخليج، بعدما حصل النصر على ركلة جزاء، حيث فضّل أن يمنحها لزميله السنغالي ساديو ماني، الذي نجح في التسجيل.

ونجح ساديو في تسجيل الركلة التي منحها له رونالدو، ليرفع رصيده إلى 5 أهداف في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، في صدارة قائمة الهدافين.

وفي لقطة أخرى نالت إعجاب الجماهير، ظهر رونالدو وهو يقوم بالاطمئنان على المدافع الإسباني إيمريك لابورت، بعد إحدى الهجمات على النصر.

ماذا قدم رونالدو ضد الخليج؟

سجل رونالدو هدفين، وقدم تمريرة مفتاحية واحدة لم يتم استغلالها، وسدد الكرة 7 مرات منها 3 على المرمى ومثلهم خارجه وواحدة تصدى لها الدفاع.

دقة تمريرات رونالدو هي 78%، وأهدر فرصة واحدة محققة للتهديف، وأبعد كرة واحدة من داخل منطقة الجزاء، وحصل على خطأ واحد ووقع في التسلل مرة واحدة.

ونجح رونالدو في أن يرفع رصيد أهدافه مع النصر إلى 38 هدفًا في 39 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم، بعد هدفيه في مرمى الخليج.