بعد استهدافه من الهلال والنصر .. هداف ليون يعود للصورة من جديد!

هل ينتقل نجم ليون إلى دوري روشن؟

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دخل هداف نادي أولمبيك ليون الفرنسي ضمن قائمة اللاعبين المرشحين للانضمام إلى دوري روشن السعودي، بعد أن كان هدفًا لناديي الهلال والنصر خلال صيف 2023.

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وكان الهلال والنصر يُريدان التعاقد مع النجم ألكسندر لاكازيت مهاجم وهداف ليون خلال صيف 2023، ولكن الصفقة لم تتم ليستمر مع فريقه.

وأكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، على أن لاكازيت قائد ليون يحظى باهتمام كبير من جانب أندية دوري روشن السعودي، حيث هناك شكوك حول استمراره مع الفريق الفرنسي.

وأضافت الصحيفة أن ليون الفرنسي يُريد إبقاء لاكازيت ولكنه يعلم أن هذا الأمر سيكون صعبًا في ظل اهتمام الأندية السعودية به، حيث من المتوقع رحيله في ظل اقتراب عقده من نهايته في 2025.

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ولعب لاكازيت مع ليون 25 مباراة في الموسم الحالي، سجل فيها 14 هدفًا وصنع هدفين، ليكون هدفًا للفريق.

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