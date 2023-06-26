هل ينتقل هداف أولمبيك ليون إلى الهلال أو النصر؟

فتحت المملكة العربية السعودية، خط مفاوضات مكثف، مع أحد أبرز نجوم نادي أولمبيك ليون الفرنسي؛ لضمه إلى كوكبة اللاعبين العالميين، في دوري روشن للمحترفين.
دوري روشن السعودي للمحترفين أصبح وجهة لأبرز الأسماء العالمية؛ بعد التعاقد مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2023"، والمهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، بالإضافة إلى مواطنه نجولو كانتي، والبرتغالي روبن نيفيش، والسنغالي خاليدو كوليبالي، في الصيف الحالي.
ووفقًا للإعلامي الرياضي
فابريس هوكينز، قدّمت المملكة، عرضًا رسميًا إلى أليكساندر لاكازيت، هداف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أولمبيك ليون؛ للقدوم إلى دوري روشن في الموسم الرياضي الجديد 2023-2024.
وكشف هوكينز عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن أن لاكازيت، غير مهتم بالعرض السعودي حاليًا؛ حيث يشعر بالراحة في العملاق الفرنسي، خاصة بعد تألقه في الموسم الرياضي الماضي.
المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 32 سنة، سجل 31 هدفًا وصنع 6 آخرين، خلال 39 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، في الموسم الرياضي الماضي، مع أولمبيك ليون.
وبعد تعاقد الاتحاد مع الفرنسي كريم بنزيما، واتفاق الأهلي مع البرازيلي روبيرتو فيرمينو؛ فإن الأقرب هو التفاوض مع أليكساندر لاكازيت، للانضمام إلى الهلال أو النصر، في ظل بحثهما عن قلب هجوم أجنبي.
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