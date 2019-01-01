ألكسندر بريجوفيتش يحرم الاتحاد من الرخصة الآسيوية

النادي اليوناني تسلم 5 ملايين يورو كمقدم عقد في صفقة اللاعب الدولي الصربي

كشفت تقارير صحفية سعودية عن سبب حرمان نادي اتحاد جدة السعودي من الحصول على الرخصة الآسيوية خلال الموسم المُقبل وبالتالي حرمان الفريق من المشاركة في أي بطولة آسيوية.

التقارير قالت أن ديون نادي الاتحاد لصالح نادي باوك اليوناني والتي تصل إلى 5 ملايين يورو، هي من حرمت العميد من الحصول على رخصته الآسيوية.

وأضافت التقارير بحسب "الرياضية" أن النادي اليوناني تسلم 5 ملايين يورو كمقدم عقد في صفقة اللاعب الدولي الصربي ألكسندر بريجوفيتش.

وكشفن أن ما تبقى من الصفقة هو 5 ملايين يتم سدادهم على قسطين بواقع 2.5 مليون يورو في كل قسط، وهو ما لم تلتزم به إدارة العميد.

لجنة تراخيص الأندية برابطة الدوري السعودي للمحترفين كانت قد رفضت منح أندية الوحدة والرائد والاتحاد والحزم وأبها وضمك والعدالة الرخصة الآسيوية لعدم استيفائهم المعايير الإلزامية.

نائب رئيس الاتحاد : لن ننُافس خلال الموسم الحالي ولهذا السبب تعاقدنا مع تين كات

يُذكر أن بريجوفيتش كان قد وقع عقداً مع الاتحاد يمتد لمدة أربع مواسم ونصف، ولم يُقدم اللاعب ما يشفع له للبقاء حتى الآن.