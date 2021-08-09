ألفيش يرد على ميسي: أنت الشريك الأفضل بعد صديقتي

داني ألفيش نجم برشلونة السابق يرد على تحدي ليونيل ميسي له.

رد النجم البرازيلي داني ألفيش لاعب فريق ساو باولو الحالي وبرشلونة السابق على تحدي زميله وصديقه ليونيل ميسي له في عدد الألقاب.

جاء هذا في صورة نشرها ألفيش لاحتفاله مع ليونيل ميسي بهدف النجم الأرجنتيني في شباك أتلتيك بيلباو في عام 2015.

وكان ميسي قد تحدى ألفيش لتخطي عدد الألقاب التي حصل عليها النجم البرازيلي خلال مسيرته الكروية، بعد أن أضاف الميدالية الأولمبية الذهبية مؤخرًا لرصيده.

ما الذي قاله ألفيش للرد على ليونيل ميسي؟

وكتب ألفيش: "أنت الأعظم في كل العصور، أعلم أنك تستطيع أن تتجاوزني في أي وقت تريد، سيكون ذلك بمثابة صناعة هدف إضافي بالنسبة لك".

وأضاف: "بعد صديقتي، أنت شريكي الأفضل، شكرًا لك على كل شيء قدمته لنا، وعلى مشاركة كل هذا، وعلى جعلي أصبح جزءًا من قصتك".

وأردف: "يا له من شرف أن أستطيع التواجد بقربك بينما كنت تنمو، سيد ليونيل ميسي، استمر في صناعة التاريخ في أي مكان تذهب له، سأكون دائمًا متواجد من أجلك".

ما عدد الألقاب التي حصل عليها داني ألفيش وليونيل ميسي؟

النجم البرازيلي يملك في جعبته 43 لقبًا في كل الأندية التي لعب لها، بما فيها برشلونة في حقبته الذهبية رفقة ليونيل ميسي.

أما ليونيل ميسي فيملك 38 لقبًا في كل مسيرته الكروية، بما فيها بطولة كوبا أمريكا الأخيرة التي حققها على حساب البرازيل.

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