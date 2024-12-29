ليس أرنولد.. صورة مع بيلينجهام تبشر جماهير ريال مدريد بصفقة مجانية منتظرة

خلال عطلة دبي..

تزايدت التكهنات بشأن مستقبل الظهير الكندي ألفونسو ديفيس نجم بايرن ميونخ، والذي يرتبط اسمه بالانتقال إلى ريال مدريد.

وينتهي عقد ديفيس مع بايرن ميونخ بنهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل لاتفاق بشأن التجديد حتى الآن، لذا يحق له التوقيع مجانًا لأي نادٍ اعتبارًا من الشهر المقبل، على أن ينتقل له ابتداءً من صيف 2025.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد التقطت صورة لديفيس، الذي يقضي عطلة الشتاء في دبي، مع الإنجليزي جود بيلينجهام، نجم ريال مدريد، في إحدى الحفلات.

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انتشرت الصورة على منصات التواصل الاجتماعي بسرعة البرق، وأثارت بالفعل تعليقات بين المشجعين الذين يأملون في رؤية كليهما يرتديان القميص الأبيض العام المقبل.

يشار إلى أن بيلينجهام يلعب دورًا كبيرًا في إقناع ترينت ألكسندر أرنولد نجم ليفربول وزميله في المنتخب الإنجليزي بالانضمام إلى ريال مدريد، علمًا بأن عقده مع الريدز ينتهي في صيف 2025 كذلك.