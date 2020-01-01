ألفارو موراتا يدعم هجوم أتلتيكو مدريد أمام ليفربول

ثنائي هجوم أتلتيكو يعود في مباراة الريدز

أكد دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد عن جاهزية لاعبه ألفارو موراتا لمباراة ليفربول القادمة في دوري الأبطال.

ويستضيف الروخي بلانكوس نظيره ليفربول، يوم الثلاثاء في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.

ويغيب المهاجم صاحب الـ 27 عاماً، عن أتلتيكو منذ الأول من فبراير الجاري بعد إصابته في مباراة ريال مدريد بالدوري الإسباني.

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ويستعد أتلتيكو لمواجهة فالنسيا، مساء غد الجمعة في افتتاح مباريات الجولة الـ 24 من الدوري الإسباني.

وقال سيميوني في المؤتمر الصحفي للمباراة: "نحن الآن لا نفكر في مباراة ليفربول، كل تركيزنا منصب تجاه مباراة فالنسيا، إنها مباراة مهمة للغاية بالنسبة لنا".

سيميوني: الدقائق تمر أبطأ عندما تكون فائزًا

وواصل: "فالنسيا قوي على أرضه مع جماهيره، الفريق يمتلك لاعبين على مستوى كبير يجب أن نفكر في كيفية التغلب عليهم خلال تلك المباراة، نحن بحاجة للفوز".

وتابع: "موراتا سيكون متواجداً معنا في مباراة الغد، وسيكون كوستا متواجداً معناً في مباراة الثلاثاء".

جدير بالذكر أن أتلتيكو يحتل المركز الرابع من ترتيب الليجا، برصيد 39 نقطة وبفارق نقطتين عن فالنسيا صاحب المركز السابع.