سيميوني: الدقائق تمر أبطأ عندما تكون فائزًا

دييجو سيميوني يتحدث عقب انتصار أتلتيكو مدريد على غرناطة

قال دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد إن الدقائق تمر أبطأ والمباريات تصبح أطول في الأوقات التي تكون فيها منتصرًا ولا تحتاج إلى تسجيل الأهداف.

وكان أنخيل كوريا قد قاد الروخيبلانكوس لانتصار صعب في الواندا ميتروبوليتانو على حساب الضيف الثقيل غرناطة بهدف مقابل لا شيء.

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وعقب المباراة، قال دييجو سيميوني إن الفريق قدم مباراة مميزة، ولكن الهدف المبكر جعله يشعر رفقة لاعبيه أن المباراة أصبحت أطول وأبطأ.

وأضاف: "في مباريات الدوري الأخيرة لم نتمكن من تحقيق النقاط رغم الأداء الجيد، اليوم كنا أكثر توازنًا وهذا جعلنا نحقق الانتصار في النهاية"

وتابع: "الدعم الجماهيري الكبير في كل الحالات يجعلنا نشعر بالمسؤولية مع ضرورة الاستمرار في النسق التصاعدي، هم دائمًا معنا وهذا يجعلنا أقوى"

وأردف: "لا يمكن التقليل من خصم كغرناطة، فهم يقدمون مباريات كبيرة في الآونة الأخيرة ونجحوا في التأهل إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا"

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يذكر أن أتلتيكو مدريد قد انتزع المركز الرابع مؤقتًا من إشبيلية حيث وصل إلى النقطة رقم 39، في انتظار مباراة الفريق الأندلسي مساء الأحد أمام سيلتا فيجو خارج قواعده.