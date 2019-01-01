ألديرفايلد يقترب من خلافة مانولاس في روما

ألديرفايلد من توتنهام إلى روما؟ ربما

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

كشفت عدة مصادر صحفية أن توبي ألديرفايلد قد يكون هو خيار روما بالنسبة لقلب الدفاع من أجل خلافة كوستاس مانولاس.

وكان المدافع الدولي اليوناني مانولاس قد انتقل إلى صفوف نابولي مقابل حوالي 30 مليون يورو منذ نحو أسبوع.

وخلال هذه الفترة، ارتبط روما بالتفاوض مع عدد من المدافعين حول العالم ولكنهم ليسوا على مستوى توقعات الجماهير.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 10, 2019

وفي الأيام الأخيرة، ظهر اسم توبي ألديرفايلد المدافع الدولي البلجيكي لتوتنهام كأبرز الأسماء المقترحة من أجل التعاقد معها بالنسبة لذئاب العاصمة الإيطالية.

وحسب سكاي سبورتس فإن روما قد رصد حوالي 35 مليون يورو من أجل التعاقد مع ألديرفايلد، في الوقت الذي يبدو فيه توتنهام مستعد للتخلي عنه خلال الميركاتو الحالي.

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يذكر أن كلًا من دانييلي دي روسي وستيفان الشعراوي وكوستاس مانولاس قد أنهوا رحلتهم مع ذئاب العاصمة الإيطالية بنهاية الموسم الماضي.