ألدرفيلد فخور بالعمل مع مورينيو في توتنهام

هل يبقى المدافع البلجيكي مع النادي الإنجليزي؟

أكد توبي ألدرفيرلد مدافع توتنهام، أنه يشعر بالحظ للعمل مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بعد قدومه للنادي الإنجليزي.

المدافع البلجيكي ارتبط كثيراً الفترة الأخيرة بالرحيل عن صفوف سبيرز، لرفضه التوقيع على عقد جديد بدلاً من الحالي الذي ينتهي في يونيو القادم.

تقارير صحفية أشارت لتغيير ألدرفيرلد لموقفه، وترحيبه بالبقاء والاستمرار مع سبيرز بعد قدوم مورينيو.

وهو ما علق عليه اللاعب قائلاً:"الفريق يتحسن ويلعب بشكل أفضل، أهم شيء حصد المزيد من النقاط الفترة القادمة بالدوري الإنجليزي".

وأضاف:"استغلينا الفرصة ونجحنا في التأهل لدور الـ16 من دوري الأبطال، لذلك الأجواء أصبحت إيجابية في النادي".

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وعن مستقبله:"أشعر بالحظ لعملي مع مورينيو وأتطلع لبذل كل ما بوسعي مثلما فعلت منذ قدومي للنادي".

يذكر أن صاحب الـ30 سنة كان قريباً من الرحيل عن توتنهام الصيف الماضي والانضمام لروما، لكن الصفقة فشلت في النهاية.