تشكيل الأسبوع فيفا 21: بنزيما الأعلى تقييمًا وتواجد على استحياء للدوري الإنجليزي

نشرت شركة EA Sports المنتجة للعبة FIFA الشهيرة، تشكيلة الأسبوع، بداية من اليوم الأربعاء ولمدة أسبوع.

وشهد تشكيل الأسبوع 26 في لعبة ألتميت تيم، وجود عدد من اللاعبين المميزين، بعد مستوياتهم الأسبوع المنصرم، وعلى رأسهم كريم بنزيما لاعب ريال مدريد، وسيرج جنابري لاعب بايرن ميونخ، وياسين بونو حارس مرمى إشبيلية.

وتعد بطاقة بنزيما هي الأعلى تقييمًا هذا الأسبوع بطاقة 93، ثم بطاقة جنابري بطاقة 87 ، ويأتي بعدهم الثلاثي ماركينوس، أندريه سيلفا، وميرتنز بطاقة 86.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنستعرض معًا التشكيلة الكاملة لفريق الأسبوع الـ 26 من لعبة FIFA21.

كالعادة يضم التشكيل المثالي للأسبوع 23 لاعبًا.

