تشكيل الأسبوع فيفا 21: بنزيما الأعلى تقييمًا وتواجد على استحياء للدوري الإنجليزي
نشرت شركة EA Sports المنتجة للعبة FIFA الشهيرة، تشكيلة الأسبوع، بداية من اليوم الأربعاء ولمدة أسبوع.
وشهد تشكيل الأسبوع 26 في لعبة ألتميت تيم، وجود عدد من اللاعبين المميزين، بعد مستوياتهم الأسبوع المنصرم، وعلى رأسهم كريم بنزيما لاعب ريال مدريد، وسيرج جنابري لاعب بايرن ميونخ، وياسين بونو حارس مرمى إشبيلية.
وتعد بطاقة بنزيما هي الأعلى تقييمًا هذا الأسبوع بطاقة 93، ثم بطاقة جنابري بطاقة 87 ، ويأتي بعدهم الثلاثي ماركينوس، أندريه سيلفا، وميرتنز بطاقة 86.
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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنستعرض معًا التشكيلة الكاملة لفريق الأسبوع الـ 26 من لعبة FIFA21.
ما هو تشكيل الأسبوع الـ 26 في لعبة فيفا 21؟
كالعادة يضم التشكيل المثالي للأسبوع 23 لاعبًا.
Can they shock one of England's best? 🧐— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) March 24, 2021
A new Europa League Road to the Final Squad Building Challenge is now available in #FUT.#FIFA21 pic.twitter.com/weVyFjMYyk
وموضح في الجدول التالي، لاعبي الأسبوع الـ 26 لفيفا21:
|اللاعب
|الفريق
|المركز
|تقييم البطاقة
|بنزيما
|ريال مدريد
|ST
|93
|جنابري
|بايرن ميونخ
|LM
|87
|ماركينوس
|باريس سان جيرمان
|CB
|86
|دريس ميرتينز
|نابولي
|ST
|86
|أندريا سيلفا
|آينتراخت فرانكفورت
|ST
|86
|نبيل فقير
|ريال بيتيس
|CAM
|85
|لايبولد
|هامبورج
|LM
|84
|هاكان تشالهان أوغلو
|ميلان
|CAM
|84
|ياسين بونو
|إشبيلية
|GK
|84
|باتريك بامفورد
|ليدز يونايتد
|ST
|84
|جوناثان كلوس
|نيس
|RWB
|83
|جونتر
|فرايبورج
|LB
|82
|تراوسورد
|برايتون
|CAM
|82
|مالينوفسكي
|أتالانتا
|RM
|82
|رومو
|كروز آزول
|CM
|81
|ديست
|برشلونة
|RWB
|81
|زويت
|سبيزيا
|GK
|81
|مارتن تيرير
|رين
|ST
|81
|مونتيبو
|بينيفنتو
|GK
|79
|كوباياشي
|كاواساكي
|RW
|79
|تشاواميني
|موناكو
|CDM
|78
|بيكهارت
|ليجيا وارسو
|ST
|76
|بوتكامير
|ميبن
|CB
|75
متى تتوفر تشكيلة الأسبوع الـ 26 في لعبة فيفا 21؟
من المنتظر أن يبدأ وجود بطاقات لاعبي الأسبوع الـ 26 في اللعبة، بداية من مساء الأربعاء 24 مارس 2021 الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ولفترة محدودة.
وقد يحالفك الحظ ويظهر لك أحد اللاعبين، إما عن طريق شراء الحزم من المتجر، أو الفوز بها ضمن جوائز division rivals، و fut companion، و squad battles أو عن طريق تحديات بناء التشكيلات.