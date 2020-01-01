ألبا يزيد متاعب برشلونة قبل مواجهتي نابولي والكلاسيكو

جوردي ألبا مدافع برشلونة يغادر مواجهة خيتافي بالدوري الإسباني بعدما تعرض للإصابة وشكوك حول إمكانية لحاقه بمواجهة نابولي.

تعرض اللاعب الإسباني جوردي ألبا ظهير فريق برشلونة للإصابة في مباراة فريقه اليوم أمام نظيره خيتافي ضمن لقاءات الجولة الـ24 من الدوري الإسباني.

جاء هذا في الدقيقة الـ 22 من عمر المباراة حيث طلب اللاعب التغيير من المدير الفني للفريق بعدما شعر بالإصابة العضلية في قدمه اليمنى، ليزيد متاعب النادي الكتالوني قبل مواجهة نابولي في دوري أبطال أوروبا وريال مدريد في كلاسيكو الدور الثاني بالليجا.

ولم يتعرض ألبا للإصابة نتيجة تدخل من أحد لاعبي فريق خيتافي لكنه توقف فجأة عن الركض في منتصف ملعب برشلونة قبلها بدقائق قليلة.

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ألبا غادر أرض الملعب بشكل كامل عقب التغيير الذي أجراه المدير الفني بالدفع بجونيور فيربو بعد دقائق من جلوسه على مقاعد الاحتياط ليخضع للفحوصات الطبية الأولية.

وأصدر النادي الكتالوني بيانًا قبل قليل أوضح من خلاله أن اللاعب يعاني من الإصابة في عضلات الفخذ وأنه سيخضع للمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة.

ويواجه برشلونة نظيره نابولي في إيطاليا الأسبوع المقبل بدوري أبطال أوروبا بعد مواجهة إيبار على ملعب كامب نو يوم السبت المقبل.

وتشير نتيجة المباراة في الوقت الحالي بين برشلونة وخيتافي لتقدم برشلونة بهدفين نظيفين لصالح الثنائي أنطوان جريزمان وسيرجي روبيرتو وصنع البديل جونيور فيربو الثاني الذي جاء في الدقيقة الـ 39 من عمر اللقاء.

جدير بالذكر أن برشلونة يعاني بالفعل من عدة إصابات في الوقت الحالي أبرزها غياب لويس سواريز بسبب العملية التي خضع لها في الركبة وإصابة عثمان ديمبيلي الممتدة منذ نوفمبر الماضي.