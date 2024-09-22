بيلينجهام ونجم آخر.. ريال مدريد يتلقى ضربتين قبل مواجهة ألافيس!

الديربي ليس محل شك..

تلقت جماهير ريال مدريد نبأ سيئًا قبل مواجهة ديبورتيفو ألافيس، يوم الثلاثاء المقبل على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا برصيد 14 نقطة من 4 انتصارات وتعادلين، ليبتعد بفارق نقطة واحدة عن برشلونة (المتصدر بالعلامة الكاملة) والذي خاض مباراة أقل.

وحسب شبكة "ريليفو" الإسبانية فإن هناك شكوكًا حول مشاركة ثنائي الميرنجي جود بيلينجهام وداني كارباخال في مواجهة ألافيس المقبلة.

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وأوضحت أن "بيلينجهام ما زال يعاني من آلام في الكتف بعد إصابته في مواجهة إسبانيول أمس السبت، حيث سيتم حسم القرار بشأن انضمامه لقائمة مواجهة ألافيس غدًا".

وأشارت إلى أن "الأمر نفسه يتعلق بكارباخال الذي سجل هدفًا في الفوز (4-1)، لكنه تلقى ضربة قوية يمكن أن تبعده عن المباراة المقبلة إذا لم يتعاف بنسبة 100%".

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وختمت: "حتى لو غاب الثنائي عن مواجهة ألافيس، فإن مشاركتهما في الديربي أمام أتلتيكو مدريد يوم الأحد المقبل، ليست محل شك على الإطلاق".