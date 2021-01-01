ألابا مستعد لرفض ريال مدريد من أجل الدوري الإنجليزي

ألابا يبتعد عن ريال مدريد

ذكرت صحيفة آس الإسبانية أن ريال مدريد لم يعد المرشح الأبرز للتعاقد مع المدافع الدولي النمساوي ونجم بايرن ميونخ دافيد ألابا على عكس ما كان الوضع عليه.

ويبدو ألابا أقرب للرحيل عن بايرن ميونخ أكثر من البقاء بعد المطالبة براتب خيالي والأزمة التي دخلها هو ووكيل أعماله مع إدارة الفريق البافاري.

وذكرت "كيكر" في وقت سابق أن مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان قد اتصل شخصياً بدافيد ألابا من أجل إقناعه بأن يكون النادي الإسباني وجهته القادمة.

المصادر الصحفية الموثوقة ذكرت أن ريال مدريد بات قاب قوسين أو أدنى للتعاقد مع ألابا، ولكن في الساعات الأخيرة يبدو أن الأمور قد اختلفت بعض الشيء.

وحسب آس، فإن ألابا مستعد لرفض ريال مدريد إذا وصله عرض أفضل في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أن البريميرليج بات الوجهة المفضلة للنجم النمساوي.

وأوضحت وسائل الإعلام الإسبانية اليوم الأربعاء أن المحادثات بيني زهافي وكيل أعمال المدافع النمساوي وريال مدريد ليست متقدمة كما كان يقال في الأيام الماضية في إسبانيا.

وكيل ألابا ينتظر حاليًا عروضًا جديدة من إنجلترا، في غضون ذلك، حيث يفكر اللاعب نفسه في تنحية حلمه باللعب في إسبانيا مقابل عرض أفضل من الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما أكدت صحيفة سبورت بيلد الألمانية أن النادي الذي يعد المنافس الرئيسي لريال مدريد على ضم ألابا في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ بنهاية الموسم الحالي هو تشيلسي وفقًا لأغلب المصادر.

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النادي الملكي ليس متفائلاً بضم اللاعب النمساوي ويؤمن بأن أحد أندية البريميرليج أو باريس سان جيرمان الأقرب لخدماته، بالإضافة لصعوبة إقناعه بتخفيض الرقم الذي يطلبه وكيله كراتب.