لا يمكنه الحركة.. نبأ صادم لريال مدريد بشأن موعد عودة ألابا!

الإصابة أسوأ بكثير من التوقعات!

تلقى ريال مدريد أنباء غير سعيدة بشأن موعد عودة المدافع النمساوي دافيد ألابا، الذي منعته الإصابة من المشاركة في بطولة أمم أوروبا (يورو 2024).

وكان ألابا قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة مع ريال مدريد الموسم الماضي، قبل أن يواجه إصابة أخرى أثناء عملية التعافي، ما حرمه من المشاركة مع النمسا في اليورو.

وحسب شبكة "DiePresse"، فإن إصابة ألابا أسوأ بكثير مما كان متوقعًا في وقت سابق، ويبدو من غير المرجح أن يعود للملاعب قبل عام 2025.

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وأضافت: "عانى الدولي النمساوي من تمزق في الرباط الصليبي الأمامي وتلف في الغضروف المفصلي للركبة، حيث يواجه صعوبة بالغة في صعود الدرج والحركة بوجه عام".

وشارك ألابا في 17 مباراة فقط الموسم الماضي مع ريال مدريد بمختلف المسابقات، ولم يسجل خلالها أي أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.