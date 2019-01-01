تعرف على أفضل اللاعبين أصحاب العقود الحرة بالنمط التدريبي في فيفا 20

نستعرض معكم في هذا التقرير الخاص بـ"جول" أفضل 50 لاعب حر ضمن الانتقالات المجانية في لعبة فيفا 20 "Career Mode"

عند إدارة الفرق الكبرى أمثال ريال مدريد ومانشستر يونايتد في نمط المدرب بلعبة فيفا 20 لا يُعد شراء اللاعبين تحدياً كبيراً نظراً للميزانية الضخمة التي تعين اللاعب في شراء اللاعبين الكبار أو أصحاب المواهب في الدوريات الأدنى.

ولكن لا تمتلك الفرق الأصغر نفس الميزانية الضخمة التي تمتلكها الفرق الكبيرة، بالإضافة إلى مستوى الأجور المحدود أيضاً، وبالتالي يجب أن يكون المدراء أذكياء في سوق الانتقالات، وتتمثل إحدى هذه الطرق في التوقيع مع اللاعبين المجانيين "لاعبين أحرار بعقود حرة"، لتقليل تكاليف الشراء والرواتب.

من هو أبطأ لاعب في فيفا 20؟

يوجد دائماً لاعبون مُتاحون للانتقالات المجانية، لكن العديد منهم بدون نادي لسبب ما، ويُعد اكتشافهم مضيعة للوقت، ومع ذلك هناك بعض المواهب الرائعة التي يمكنك العثور عليهم مجاناً في بداية اللعبة، بما في ذلك اللاعبين أصحاب الأعمار السنية الكبيرة أمثال بالازس دزسودزساك، ويلفريد بوني وهيكتور مورينو، وكذلك بعض الشباب أمثال ويلمار باريوس الذي لديه القدرة على أن يصل إلى طاقة بمقدار 83، وهو لاعب وسط مُصنف على الرغم من عدم ارتباطه بفريق في فيفا 20.

في الواقع أغلب هؤلاء اللاعبين منضمون إلى فرق في الحياة الحقيقية، ولكنهم ظلوا غير مرتبطين بأي فريق في نمط المدرب بسبب أن أنديتهم ليست مرخصه لدى شركة EA Sports، وبالمثل سيتم تخصيص عدد قليل من اللاعبين من هذه القائمة عشوائياً للأندية في بداية اللعبة، على الرغم من عدم اللعب معهم في الحياة الحقيقية، لذلك لن يكون كل لاعب في هذه القائمة متاحاً مجاناً في كل بداية جديدة بالوضع الوظيفي أو نمط المدرب.

تصويت FIFA 20 | من أفضل ارتكاز دفاعي في العالم؟

وفي هذا التقرير المُعد لكم من Goal جول النسخة العربية، نستعرض معكم أفضل اللاعبين المجانيين وأصحاب العقود الحرة في نمط المدرب بلعبة فيفا 20.

فيفا 20: أفضل اللاعبين بعقود حرة

اللاعب السن المركز التصنيف الحالي التصنيف المُحتمل أندريس شتين 27 قلب دفاع 82 82 خوسيه ماريا سيلديرو 27 صانع ألعاب، طرف أيمن 82 82 فرناندو توريس 35 وسط ميدان دفاعي، قلب دفاع 81 81 سيجوندو مانديكيز 30 مهاجم 81 81 سول مارسيلو أرديرو 31 صانع ألعاب، طرف أيسر، جناح أيسر 81 81 لويس روبرتو ألفيس 27 مهاجم، مهاجم وهمي 81 81 خورخي إيزكويل سيريندرو 31 حارس مرمى 80 80 ماتياس دايفيد بادالونا 35 وسط ميدان دفاعي، محور وسط 80 80 ماورو إيفيديو نيريس 31 ظهير أيسر، طرف أيسر 80 80 أندري لونيوف 27 حارس مرمى 79 81 دانييل مارتين لينزادو 31 قلب دفاع، ظهير أيسر 79 79 ماتياس داميان ريكيرو 31 وسط ميدان دفاعي، محور وسط، صانع ألعاب 79 79 أليكسي ليونيدوفيتش سيريدا 27 حارس مرمى 79 79 أجويرو 31 مهاجم 79 79 أرتيم دزيوبا 30 مهاجم 79 79 فاكوندو جيشون 31 ظهير أيسر، طرف أيسر 78 78 كارلوس كوينتانا 35 ظهير أيمن، طرف أيمن 78 78 كونتينتو 35 صانع ألعاب، مهاجم وهمي 78 78 مورينو 31 قلب دفاع 78 78 ويلمار باريوس 25 وسط ميدان دفاعي، محور وسط 78 83 جون مونساريو 34 قلب دفاع 77 77 براوليو بايزا 31 وسط ميدان دفاعي 77 77 فاكوندو بيريز 31 صانع ألعاب، مهاجم وهمي 77 77 أنطونيو لونا 31 ظهير أيمن، طرف أيمن، محور وسط 77 77 جونزالو كاسترو 27 وسط ميدان دفاعي، محور وسط 77 77 دالير كوزاييف 26 محور وسط، وسط ميدان دفاعي، طرف أيمن 77 80 ماركوس بيرج 32 مهاجم، مهاجم وهمي 77 77 إيفيلين بوبوف 31 مهاجم، صانع ألعاب 76 76 بوبي زامورا 38 طرف أيسر 76 76 خوان أجيليرا نونيز 33 قلب دفاع 76 76 كيفين بيرلاسو 31 ظهير أيمن 76 76 يوري جيركوف 35 ظهير أيسر، طرف أيسر 76 76 سلفادور إشازو 27 ظهير أيسر، ظهير أيمن، قلب دفاع 76 76 دييجو فاجينديز 35 وسط ميدان دفاعي 76 76 أوركو فيرا 31 مهاجم، مهاجم وهمي 76 76 بالازس دزسودزساك 32 طرف أيسر، طرف أيمن 76 76 آيوزي بيريز 30 طرف أيسر، طرف أيمن 76 76 فيكتور كلايسون 27 صانع ألعاب، محور وسط، طرف أيسر 76 77 يوردان أوسوريو 25 قلب دفاع 76 82 ويلفريد بوني 30 مهاجم 75 75 يوري كازينسكي 29 وسط ميدان دفاعي، محور وسط 75 75 أوسكار كاردوزو 36 مهاجم 75 75 بيدرو فاكيزو 33 طرف أيمن، جناح أيمن 75 75 دارينيس 35 حارس مرمى 75 75 ميلان بورجان 31 حارس مرمى 75 75 ميها ميفليا 29 قلب دفاع 75 76 ثولاني هلاتشوايا 29 ظهير أيمن، قلب دفاع 74 75 كريستوفر أولسون 24 محور وسط 74 79 كلينتون موا نجي 25 مهاجم، جناح أيسر 74 76 سانتياجو 33 حارس مرمى 74 74 ترنت ساينسبري 27 قلب دفاع 74 75 أندري سيميونوف 30 قلب دفاع 74 74 سيبوسيسو فيلاكازي 29 صانع ألعاب، مهاجم وهمي، محور وسط 74 74 ميلوش ديجينيك 25 قلب دفاع، وسط ميدان دفاعي 74 81 ثولاني سيريرو 29 محور وسط، وسط ميدان دفاعي 74 74 بويان يوكيتش 33 ظهير أيسر متقدم، ظهير أيسر 74 74

*الاعمار المعروضة هو الأعمار التي تبدأ بها في النمط الوظيفي وليست الأعمار الحقيقية

أفضل طريقة للعثور على اللاعبين المُتاحين في فيفا 20 هي عن طريق قسم الانتقالات ثم استخدام ميزة البحث عن اللاعبين، يمكنك بعد ذلك البحث عن لاعبين فرديين بالاسم لمعرفة ما إذا كانوالايزالون غير مرتبطين بأي نادي أو تم توزيعهم ضمن الفرق في بداية نمط المدرب.

كما هناك أيضاً بعض الترشيحات التي تأتي من الوكلاء المجانيين، والتي تُقدم لك اللاعبين دون ترتيب أبجدي بل بترتيب المراكز، حراسة المرمى، المدافعين، لاعبي الوسط والمهاجمين.

كما يجدر التحقق من قائمة الوكلاء المجانيين في قسم الانتقالات في نهاية كل موسم بالوضع الوظيفي، حيث سيصبح عدد اللاعبين بعقود حرة أكبر في كل عام.