تصويت FIFA 20 | من أفضل ارتكاز دفاعي في العالم؟

من يستحق الفوز بلقب أفضل ارتكاز دفاعي في العالم؟ صوّت للاعبك المفضل من بين أفضل 5 لاعبين تقييمًا في لعبة فيفا 20

يطلق جول بالتعاون مع لعبة FIFA 20 مجموعة من الاستفتاءات لتحديد اللاعبين الأفضل من وجهة نظركم على مستوى العالم وذلك من خلال تصويت مفتوح اخترنا لكم في كل واحدٍ منها 5 اختيارات.

وبعد فوز أندريه تير شتيجن باستفتاء الحراس ثم ألكسندر أرنولد بأفضل ظهير أيمن وسيرخيو راموس مع خاليدو كوليبالي بلقب أفضل قلب دفاع وأندرو روبيرتسون بأفضل ظهير أيسر، نُطلق الآن استفتاءً جديدًا لتحديد هوية أفضل ارتكاز دفاعي من بين أفضل خمسة لاعبين تقييمًا في فيفا 20 والذين كانوا:

نجولو كانتي | تفييم فيفا 20: 89 | الدور الذي يلعبه في خط الوسط سواءً مع تشيلسي أو مع المنتخب الفرنسي يجعل منه بلا شك أحد أفضل لاعبي العالم في مركزه...النتائج التي حققها على المستوى الجماعي قد لا تكون مثالية، لكنه واصل التألق فرديًا.

كاسميرو | تفييم فيفا 20: 87 | بات أحد اللاعبين المرجعيين في مركز الارتكاز الدفاعي سواءً مع ريال مدريد أو مع منتخب البرازيل. ممتاز في العمل الدفاعي واستخلاص الكرة ويعد رمانة ميزان الفريق الملكي، كما أنه بات أكثر جرأة هجومية في الفترة الأخيرة.

بوسكيتس | تفييم فيفا 20: 89 | تقدمه في السن لم يُفقده بريقه ولا أهميته داخل منظومتي برشلونة والمنتخب الإسباني. قد يكون نظام المداورة الذي يتبعه فالفيردي مؤخرًا سببًا في تراجع عدد الدقائق التي يحصل عليها، لكنه يبقى لاعبًا لا غنى عنه تكتيكيًا.

فيرناندينيو | تقييم فيفا 20: 87 | اللاعب الذي عجز بيب جوارديولا عن إيجاد بديل له حتى وهو في عمر الـ34. متواجد في كل ربوع الملعب، وقادر على الاستلام والتسليم بشكل صحيح، كما أنه يقطع الكرات بشكل مميز...نظير بوسكيتس في برشلونة.

فابينيو | تقييم فيفا 20: 85 | أخذ بعض الوقت من أجل التأقلم مع منظومة ليفربول، لكنه بات منذ أواخر الموسم الماضي أحد الأوراق الرابحة لكلوب، الذي وصفه مؤخرًا بالمكنسبة الكهربائية، ما يُفسّر بشكل جيد جدًا دوره داخل أرض الملعب.