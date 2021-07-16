أفريقيا تُوافق رسميًا على اقتراح السعودية بشأن كأس العالم

القارة السمراء تُخالف نظيرتها العجوز

وافق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم رسميًا على اقتراح السعودية إقامة بطولة كأس العالم كل عامين بدلًا من أربعة، وذلك بعد اجتماع اللجنة التنفيذية الذي عُقد في الرباط اليوم الجمعة.

كأس العالم القادم سيُقام عام 2022 في قطر، وستقام نسخة 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك، وقد اقترحت السعودية إقامة نسخة عام 2028 والبدء بلعب البطولة كل عامين، كما كشفت مصادر صحفية عن نية المملكة التقدم بملف استضافة مونديال 2030.

موقف القارة السمراء من الاقتراح السعودي جاء مخالفًا لرؤية الاتحاد الأوروبي وخاصة رئيسه ألكسندر تشيفرين.

ماذا قال رئيس كاف عن لعب كأس العالم كل عامين؟

أعلن باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم موافقة المكتب التنفيذي على اقتراح السعودية إقامة كأس العالم كل عامين، مشيرًا إلى أن تعارض ذلك مع إقامة كأس الأمم الأفريقية سيكون محل نقاش حال طُبقت الفكرة.

الجنوب أفريقي أوضح أن وفدًا من الكاف أيد اقتراح فيفا إجراء دراسة لهذا الاقتراح المقدم من السعودية قبل عدة أسابيع في اجتماع الكونجرس، مشيرًا إلى أن المكتب التنفيذي أراد تجديد دعمه للاقتراح.

وأضاف "قارة أفريقيا ستكون أحد أكبر المستفيدين من إقامة المونديال كل عامين، وذلك بالنظر للتحديات المالية الكبيرة وحاجة بلاد القارة للمال اللازم لتجديد البنية التحتية ومرافق كرة القدم، نجدد دعمنا لهذا الاقتراح ونراه مفيدًا للغاية لنا ووللعالم أجمع".

وأتم حول إمكانية تعارض ذلك مع إقامة كأس أمم أفريقيا "إن تمت الموافقة على لعب المونديال كل عامين، سنناقش مستقبل كأس أمم أفريقيا ونتخذ القرار المناسب، سنُعيد تقييم الأمور حين يلزم ذلك".

ماذا قال رئيس الاتحاد الأوروبي عن اقتراح السعودية؟

رئيس ويفا "تشيفرين" كان قد أكد معارضته الكاملة لاقتراح السعودية، مؤكدًا أن الدول الأوروبية لن تُشارك في كأس العالم حال أقيم عام 2028.

مضيفًا في تصريحات سابقة "هي فكرة غير عقلانية ومستحيلة تمامًا، النسخة القادمة من كأس العالم ستُقام عام 2022 ومن ثم هناك نسخة 2026، عام 2028 ستُقام كأس الأمم الأوروبية، إن لعب المونديال في هذا العام فالمنتخبات الأوروبية لن تُشارك، وكذلك دول أمريكا الجنوبية لن تلعب لأنها ستكون مشغولة بكوبا أمريكا".

أضاف "دون منتخبات أوروبا وأمريكا الجنوبية، هل مازالت بطولة كأس عالم؟ لا أعلم لم نحن بحاجة لهذا. إن كانت لديك رغبة في إجراء دراسة جدوى ولديك المال اللازم لذلك، حسنًا .. لكن الفكرة مستحيلة مع هذه الأجندة للبطولات".

أتم "تخيل ما الذي قد يحدث للاعبين إن لعبوا بطولة مجمعة لمدة شهر سنويًا، هم يتعرضون للكثير من الإصابات حاليًا لأنهم يلعبون كثيرًا والجدول مزدحم تمامًا. هي فكرة سياسية لكن لا أساس لها على أرض الواقع".

السعودية ليس أول من اقترح إقامة المونديال كل عامين

كان السويسري جوزيف بلاتر رئيس فيفا السابق قد اقترح إقامة المونديال كل عامين قبل عقدين من الزمن تقريبًا، وعادت الفكرة للظهور من جديد عام 2018 بعدما طرحها الباراجواني أليخاندرو دومينيجيس رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية ونائب رئيس فيفا.

وقد روج للفكرة كذلك آرسين فينجر المدير الفني التاريخي لآرسنال والمسؤول عن تطوير الكرة في فيفا حاليًا، وذلك خلال تصريحات له في مارس الماضي.

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