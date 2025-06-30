الصدام مستمر.. موقعة باريس وإنتر ميامي تحيي صراعًا قديمًا بين حكيمي وبوسكيتس!

بعد السخرية في 2023..

أحيا أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان صراعًا قديمًا مع سيرجيو بوسكيتس لاعب وسط إنتر ميامي، خلال مواجهة الفريقين، مساء أمس الأحد في كأس العالم للأندية.

ماذا حدث؟

سجل حكيمي هدفًا في فوز باريس برباعية نظيفة بثمن نهائي المونديال، ليتأهل العملاق الفرنسي إلى ربع النهاية، ويودع بوسكيتس ورفاقه البطولة التي تحتضنها الولايات المتحدة الأمريكية.

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احتفل حكيمي بهدفه في شباك إنتر ميامي، بطريقة تشعل صراعًا قديمًا مع بوسكيتس، ترجع بدايته إلى كأس العالم 2022.

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تفاصيل الصراع

منذ أن أقصى أشرف حكيمي مع المغرب منتخب إسبانيا في دور الـ16 من مونديال 2022 بركلة جزاء جريئة تبعها رقصته الشهيرة التي تشبه رقصة البطريق، لم ينس بوسكيتس الأمر.

رد النجم الإسباني الصاع بعد توديع المغرب كأس أمم إفريقيا 2023 عل يد جنوب إفريقيا في دور الـ16 أيضًا، حيث نشر صورة بطريق يسقط على الأرض (في إشارة إلى احتفال حكيمي).

رد فعل حكيمي

لم ينس حكيمي ما فعله بوسكيتس، واحتفل بهدفه في شباك إنتر ميامي بالطريقة ذاتها، وفي حضور بوسكيتس على أرض الملعب.