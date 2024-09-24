تكرار سيناريو مبابي؟.. باريس يتحرك لتجديد عقد نجمه خوفًا من ريال مدريد!

ما خطة سان جيرمان؟

تحرك مسؤولو باريس سان جيرمان لتجديد تعاقد نجم الفريق أشرف حكيمي، والذي ينتهي في صيف 2026.

ويخشى الباريسيون من تكرار سيناريو انضمام كيليان مبابي إلى ريال مدريد مجانًا، مع حكيمي بعد نهاية الموسم المقبل.

وحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن سان جيرمان بدأ بالفعل خطوات التجديد لحكيمي، أحد الأجزاء الرئيسية في مشروع المدرب لويس إنريكي.

وأوضحت أن النجم المغربي، الذي جرى تعيينه قائدًا ثانيًا للفريق الباريسي الأسبوع الماضي، ليس لديه النية لمغادرة باريس، والمفاوضات بين الطرفين تسير على الطريق الصحيح.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولفتت إلى أن ريال مدريد يراقب لاعب أكاديميته (حكيمي) من بعيد، دون أي تواصل فعلي، حيث قد يكون في المتناول التوقيع معه مجانًا إذا لم يكمل محادثاته مع باريس.

TOD

وانضم حكيمي إلى سان جيرمان عام 2021، ويقدم مستويات مميزة مع النادي الباريسي منذ ذلك الحين.