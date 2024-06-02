"أحسنتم يا أصدقاء".. نجم باريس يهنئ ريال مدريد!

صورة لأنشيلوتي وكروس..

قدم الإسباني ماركو أسينسيو، نجم باريس سان جيرمان، التهنئة إلى نادي ريال مدريد، عقب تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا، للمرة الـ15 في تاريخه.

وحصد الميرنجي اللقب القاري بعد فوزه على بوروسيا دورتموند (0-2) في المباراة النهائية التي جمعتهما أمس السبت على ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن.

ونشر أسينسيو، صورة على حسابه بشبكة "إنستجرام"، يظهر فيها المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي والنجم الألماني توني كروس، وعلق عليها: "تهانينا يا أصدقاء.. أحسنتم".

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يشار إلى أن العلاقة المتوترة بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان منذ محاولة الميرنجي ضم كيليان مبابي، لم تمنع النجم الإسباني من تهنئة فريقه السابق الذي مثله لسنوات عديدة، قبل أن يوقع لبي إس جي في الصيف الماضي.

وودع باريس بطولة دوري أبطال أوروبا على يد بوروسيا دورتموند في نصف النهائي، إذ خسر موقعتي الذهاب والإياب بالنتيجة ذاتها (1-0).