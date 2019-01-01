4 أسماء على قائمة "مشتريات" ميلان في سوق الانتقالات الصيفي

النادي ينتظر حسم موقفه من اللعب من الأبطال، لكنه يخطط للميركاتو

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

رغم أن الأمور غير واضحة تمامًا في ميلان، إذ مازال النادي ينتظر تحديد موقفه من اللعب في دوري الأبطال الموسم القادم، ومازال ينتظر كذلك حسم اسم المدير الفني للموسم القادم، إلا أن النادي بدأ العمل بالفعل على سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

ويحتل ميلان المركز الخامس حاليًا في جدول ترتيب السيري آ، بفارق 3 نقاط عن أتالانتا في الرابع، وهو بحاجة للفوز في مباراتيه الأخيرتين في البطولة مع خسارة أتالانتا لواحدة على الأقل ليضمن ترشحه لدوري الأبطال الموسم القادم.

وتدور الإشاعات حول مستقبل مدربه جينارو جاتوزو، إذ يؤكد العديد من المتابعين على رحيله واستبداله بمدرب آخر، وقد تعددت الأسماء المرشحة لتلك المهمة وأبرزها ماوريتسيو بوتشيتينو وأنتونيو كونتي ورودي جارسيا وانضم لهم مؤخرًا أوزيبيو دي فرانشيسكو.

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صحيفة لاجازيتا ديلا سبورت أوضحت أن هناك 4 أسماء تتصدر قائمة مشتريات الروسونيري في الصيف، الأول هو ستيفانو سينسي لاعب وسط ساسولو الذي حاول ميلان ضمه في يناير الماضي لكن لم ينجح لتمسك ناديه به.

الميلان يرى أن لوكاس بيليا لن يستطيع المواصلة الموسم القادم لمشاكله البدنية وإصاباته المتكررة، كما أن ضم تيمو باكايوكو نهائيًا لن يكون سهلًا خاصة في حال عدم التأهل للأبطال، وقد رأى في سينسي خيارًا جيدًا لتعويض اللاعبين خاصة أن قيمته المالية لن تزيد عن 25 مليون يورو، وأوضحت الصحيفة أن باولو مالديني في مفاوضات بالفعل مع وكيل أعمال اللاعب.

الاسم الثاني هو ليوناردو أوروسوليني جناح بولونيا المعار له من يوفنتوس، والذي يمتلك الروسوبلو حق شرائه نهائيًا الصيف القادم لكن مع امتلاك البيانكونيري لبند يُتيح له إعادة الشراء مقابل 20 مليون يورو، ولذا مهمة ميلان في الحصول عليه لن تكون سهلة، إذ عليه التفاوض مع بطل إيطاليا الراغب في استخدام اللاعب في عملية ضم فيديريكو كييزا من فيورنتينا.

الاسم الثالث على أجندة ميلان هو الفرنسي آلان سانت ماكسيمين لاعب نيس المرتبط بالفريق الإيطالي منذ سوق الانتقالات الشتوي، ورغم أنه أحد أبرز المواهب الصاعدة في فرنسا إلا أنه لن يُكلف النادي أكثر من 20-25 مليون يورو نظرًا لانتهاء عقده مع فريقه الفرنسي صيف 2020.

الصحيفة الوردية أوضحت أن الاسم الأخير هو إيفرتون لاعب جريميو، والذي يرغب ليوناردو في ضمه بعدما نجح في ضم لوكاس باكيتا في يناير الماضي، ولا تُعرف قيمة اللاعب المالية بعد لكنها بالتأكيد ستكون أقل من الـ80 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده.