رسميًا | روما يُعلن رحيل دي روسي بنهاية الموسم الجاري

انتهت القصة الجميلة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن روما رسميًا رحيل قائده دانييلي دي روسي بنهاية عقده خلال يونيو القادم، لتنتهي مسيرة 18 عامًا للاعب في النادي الإيطالي.

وجاء إعلان روما عبر حساب النادي الرسمي على تويتر، الذي أوضح أن دي روسي سيرحل عن الفريق لكنه لن يسير على خُطى قائده السابق فرانشيسكو توتي بعدم اللعب لأي فريق بعده، بل سيُواصل مسيرته الكروية في مكان آخر.

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وأوضح النادي أن مباراة روما ضد بارما في الجولة الختامية الدوري الإيطالي ستكون الأخيرة لصاحب الـ35 عامًا بقميص الجالوروسي، وأشاد الرئيس جايمس بالوتا باللاعب قائلًا للموقع الرسمي للنادي "منذ مباراته الأولى عام 2001 حتى تحمله المسؤولية بحمل شارة القيادة، مثل دي روسي دومًا جماهير روما على أرض الملعب بفخر واعتزاز، ووضع نفسه ضمن قائمة أفضل لاعبي وسط الملعب في أوروبا".

"سنودعه بالدموع حين يلعب مباراته الأخيرة مع روما ضد بارما، لكننا نحترم قراره بمواصلة اللعب بعيدًا عن روما، رغم أنه في عامه الـ36. أود بالنيابة عن روما التوجه بالشكر لدانييلي على مساهمته الخيالية مع النادي وأؤكد له أن الأبواب ستبقى مفتوحة له دومًا للعودة للنادي في دور جديد وقتما شاء".

يُذكر أن دي روسي وخلال مسيرته مع الفريق العاصمي تُوج بالاسكوديتو موسم 2000-2001، وفاز كذلك بلقبين لكأس إيطاليا بجانب تتويجه مع المنتخب الآدزوري بكأس العالم 2006.