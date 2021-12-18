ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والرائد؟

يستقبل الهلال على ملعب الملك فهد الدولي نظيره الرائد، في قمة تقام بينهما ضمن دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتعرض الهلال للهزيمة الأولى هذا الموسم بعدما أتت على يد الجار اللدود النصر بهدفين نظيفين في الدوري، مما يُزيد من قيمة مباراة الرائد.

وبشكل عام، يظهر الرائد هذا الموسم بصورة مقبولة إلى حد كبير، حيث يحتل المركز السابع بالدوري برصيد 18 نقطة، وبفارق 5 نقاط فقط عن الهلال الرابع.

جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

وإذا ما أردت حضور المباراة من المدرجات، جول يطلعك على كافة تفاصيل تذاكر لقاء الهلال والرائد.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الهلال والرائد؟

طرح الهلال تذاكر مباراة الرائد موقعه الرسمي، ولا توجد وسيلة أخرى لشراء التذاكر سواه. (هنا)

بعد الدخول إلى الموقع، قم بإكمال إجراءات التسجيل ثم اختيار المدرجات المفضلة لك لحضور المباراة.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الهلال والرائد؟

تقسم تذاكر مباراة الهلال والنصر إلى 10 فئات مختلفة، الأقل سعرًا تبدأ من 20ريالًا، والأغلى تصل إلى 150ريال.

الفئة السعر D 20 ريال L1 40 ريال L4 40 ريال NE 30 ريال SE 30 ريال SW 30 ريال C 20 ريال FAMILY F 20 ريال FAMILY NW 30 ريال VIP PREMIUM NORTH 150 ريال

ما هو موعد مباراة الهلال والرائد؟

يلتقي الهلال مع الرائد يوم الإثنين الموافق 20 ديسمبر 2021، بملعب الملك فهد الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة بتوقيت مصر.

تذاع مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

كما يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الهلال والرائد كتابيًا عبر موقع جول، أو المشاهدة عبر الإنترنت عن طريق شاهد.