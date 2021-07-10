أسطورة ميلان: كنت مستعدًا للتضحية بنفسي من أجل أنشيلوتي

أليساندرو نيستا أسطورة نادي ميلان الإيطالي يعبر عن فخره بالعمل مع كارلو أنشيلوتي.

يعرف أليساندرو نيستا، أحد نجوم الحقبة الذهبية لنادي ميلان الإيطالي، كيف يتعامل كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني مع لاعبيه.

وتدرب نيستا تحت قيادة أنشيلوتي لعدة سنوات في ميلان، حيث اعتبره المدافع الأسطوري بمثابة والده الثاني، وملهمه في حياته بعد الاعتزال.

ماذا قال نيستا عن أنشيلوتي؟

وقال نيستا في مقابلة مطولة أجراها مع صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: "أنشيلوتي هو بمثابة أبي الثاني، مدرب يجعلك تعيش بشكل جيد حتى إذا طلب منك الكثير، كنت سأفعل أي شيء من أجله، لأنه شخص لا يتخلى عن لاعبيه، حتى لو كانوا مصابين".

وأضاف: "أنشيلوتي يشبه الإسفنجة، يمتص كل المشاكل من حول الفريق، كان سيلفيو برلسكوني وجالياني شخصين معتادين على الفوز، وبدون أدنى شك ضغطوا عليه كثيرًا، لكنه كان دائمًا يأتي إلى الملعب والابتسامة تعلو وجهه".

وتابع عن المدرب الإيطالي: "أنشيلوتي يلهمني في طريقة إدارته لغرفة الملابس واللاعبين الكبار، ليس من السهل أبدًا إدارة الأبطال، إنهم معقدون، مثل النساء تمامًا".

ما هي ذكريات نيستا في ميلان؟

وقال نيستا عن بداياته في ميلان: "أمتلك العديد من الذكريات المذهلة مع النادي، قضيت هناك عشر سنوات، رغم أنني في البداية لم أكن أرغب في أن أذهب إلى هناك، سواء المدينة أو النادي، لكن بعد ستة أو سبعة أشهر بدأت الاستقرار، وكانوا يعاملونني بطريقة مذهلة في ميلانو".

من هم نجوم ميلان في عهد نيستا؟

ومن بين جميع النجوم الذين تواجدوا في ميلان خلال تلك الحقبة، يرى نيستا أن بعضهم كان له دور أكبر من الآخرين، وقال عن ذلك: "كان أندريا بيرلو بمثابة 80% من الفريق، كان أحد أعظم اللاعبين الذين لعبت معهم على الإطلاق".

وأضاف: "كما يبرز جينارو جاتوزو أيضًا، هو الشخص الذي أود أن يأتي معي في إجازة، وأن يكون إلى جانبي في الملعب، لأنني أعلم أنه لن يخونني أبدًا".

من هم أفضل المدافعين في العالم حاليًا؟

وتطرق نيستا في حديثه عن أفضل المدافعين في العالم حاليًا، وقال: "فان دايك يمتلك كل شيء، لديه الصلابة والقوة حين يكون في قمة مستواه".

وأضاف: "كذلك تياجو سيلفا، سريع ويمتلك المهارة، لعبت إلى جواره في ميلان، كان يلعب وحده تقريبًا لأنني كنت كبيرًا ومسيرتي تنتهي، وهو كان يركض بسرعة 2000 كيلومتر في الساعة".

وأكمل: "أيضًا سيرخيو راموس، لم يكن هناك أبدًا أي مدافع يمتلك أسلوبه في اللعب".

من هو أصعب مهاجم واجهه نيستا؟

وقال نيستا في ختام تصريحاته متحدثًا عن أصعب مهاجم واجهه في مسيرته: "رونالدو الظاهرة بالطبع، لقد لعبت أمام الكثير من المهاجمين الجيدين، لكنه كان مجنونًا".

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