أسطورة رينجرز يطالب جيرارد بالبقاء ورفض نيوكاسل

ألي مكويست نجم فريق رينجرز والمدير الفني الأسبق للنادي الأسكتلندي يؤكد لستيفين جيرارد أن ناديهم أكبر وأهم من تدريب نيوكاسل يونايتد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

طالب آلي مكويست نجم فريق رينجرز الأسكتلندي ومديرهم الفني الأسبق الإنجليزي ستيفين جيرارد بالبقاء مع النادي خلال الفترة المقبلة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها مكويست وأكد خلالها أن الفريق في حاجة لتواجد جيرارد رغم التقارير التي ربطته بالانضمام لنيوكاسل يونايتد.

وقال مكويست: "في الوقت الحالي المدربون الجيدون يتم اصطيادهم من الفرق الكبرى، لكنني لن أغير رأيي عندما يتعلق الأمر بستيفين جيرارد".

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وأضاف: "مثلما أن الوقت غير مناسب لفرانك لامبارد لتولي تدريب تشيلسي لا أرى أنه مناسب لجيرارد أيضًا للتدريب في الدوري الإنجليزي، لم أكن لأوافق لو كنت مكانه".

وأكمل: "بالرغم من أن نيوكاسل يلعب في دوري أكثر قوة بشكل ملحوظ من الدوري الأسكتلندي، إلا أن رينجرز فريق أفضل بكل المقاييس".

جدير بالذكر أن نيوكاسل يونايتد كان قد أعلن عن رحيل مديره الفني الإسباني رافاييل بينيتيز عن صفوف الفريق بسبب انتهاء تعاقده وعدم التوصل لاتفاق بشأن عقد جديد مع النادي.