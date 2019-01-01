رسميًا .. جيرارد يستعير ثالث موهبة من أكاديمية ليفربول

أعلن نادي رينجرز بشكل رسمي، توصله إلى اتفاق مع مسؤولي ليفربول، بموجبه انتقل الشاب الإنجليزي شيي أوجو إلى عملاق القلوب الشجاعة على سبيل الإعارة لمدة عام ونصف.

وأصبح صاحب الـ21 عامًا، ثالث موهوب يستعيره مدرب رينجرز ستيفن جيرارد من ناديه القديم ليفربول، بعد ريان كينت وأوفي إجاريا الموسم الماضي.

وتمت الصفقة بشكل رسمي، لينضم أوجو لرفاقه الجدد، قبل بدء معسكر الاستعداد للموسم الجديد، المقرر له في البرتغال.

واكتسب جناح إنكلترا للشباب خبرة لا بأس بها، بتجارب سابقة على سبيل الإعارة، منها على سبيل الإعارة فترة مع فولهام، ولفرهامبتون، ويجان والموسم الماضي قضاها مع ريمس الفرنسي.

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1⃣ البرازيل 74% 🇧🇷

2⃣ الأوروجواي 61% 🇺🇾

3⃣ قطر 57% 🇶🇦 pic.twitter.com/uukd5DyqKz — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 18, 2019

ويأمل جيرارد في إنهاء تفوق العدو الأزلي سيليتك من الاستحواذ على لقب الدوري الاسكتلندي للمرة التاسعة على التوالي، وذلك بالعمل على تدعيم صفوفه بلاعبين قادرين على إنهاء زمن احتكار المنافس.