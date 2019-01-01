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الدوري الإنجليزي الممتاز

أسطورة تشيلسي يحذر ساري من انتقاد اللاعبين

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Getty Images
انتقادات ساري للاعبين قد تؤدي لمشكلة في غرفة ملابس تشيلسي
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

انتقد رود خوليت، لاعب تشيلسي السابق، طريقة مدرب البلوز في التعامل مع اللاعبين والهجوم العلني عليهم.

خوليت لعب لتشيلسي في آخر فترته بين 1995 و1998.

وقال الهولندي في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية BBC: "انتقاد ساري للاعبين علنًا أمر ينطوي على الكثير من الخطورة وقد يسبب أزمة للمدرب".

وتابع: "في بعض الأوقات يكون الهدف هو إثارة الحماسة في قلوب اللاعبين ولقد قد يؤدي الأمر إلى نتيجة عكسية".

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الأسطورة الهولندية أشار إلى أنّ تشيلسي لن يستفيد كثيرًا من هذه التصريحات ولكن الصحافة هي المستفيد الأكبر لإثارة القلائل".

وكان إيدين هازارد، لاعب تشيلسي، قد رفض انتقاد ساري له مؤكدًا امتلاكه الشخصية القيادية.

وعلّق خوليت على الأمر بقلوه: "هذه إشارة تؤكد ما قلته، ورغم انني لم أشعر أن مستقبل ساري في تشيلسي مهدد ولكن بسبب الاحداث الأخيرة فقد يكون كذلك".

واختتم: "هازارد هو افضل لاعب في تشيلسي ويعتمدون عليه كثيرًا وأعتقد أنّ له سلطة كبيرة في غرفة ملابس الفريق".

ولا يعد ساري المدرب الوحيد الذي انتقد لاعبيه علنًا بل سبقه أخرين وأبرزهم جوزيه مورينيو.

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