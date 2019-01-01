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الدوري الإنجليزي الممتاز

ساري يوجه رسالة شديدة اللهجة للاعبي تشيلسي

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Getty Images
نفس ما حدث أمام توتنهام

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

صب المدير الفني الإيطالي، ماوريسيو ساري، غضبه على لاعبي تشيلسي، عقب الخسارة في ديربي لندن أمام أرسنال بهدفين نظيفين، بالجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقلص المدفعجية، الفارق مع تشيلسي في صراع المركز الرابع، إلى 3 نقاط، مع دخول مانشستر يونايتد بشكل أكبر في الصراع الدائر متساويًا مع الشياطين الحمر.

ساري تحدث عقب نهاية اللقاء: "أنا حزين عقب ما وصل له الفريق اليوم، قد تجد الصعوبات في مباريات من وقت لآخر، لكن علينا التعامل بشكل أفضل مع الصعوبات من ما حدث اليوم".

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وتابع: "أنه أمر لا يمكن قبوله، أنه نفس الأمر الذي حدث أمام توتنهام، لقد تذكرنا أننا خرجنا من المشاكل، لكن يبدو أننا نعاني من أجل الخروج من تلك المواقف، لا يهمني الخسارة، لكن لا أفضل الخسارة بتلك الطريقة".

ووجه ساري رسالة اللاعبين: "أنا غاضب بشدة، غاضب جدًا في الحقيقة، هذة الخسارة بسبب عقليتنا، لا أقبل هذا، حدث هذا أمام توتنهام في الدوري، يبدو أن تلك المجموعة من اللاعبين من الصعب تحفيزهم".

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وخسر تشيلسي للمرة الرابعة هذا الموسم، ليفشل في الانقاض على المركز الثالث الذي يحتله توتنهام بفارق نقطة وحيدة عن البلوز.

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