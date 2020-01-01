أسطورة برشلونة: بارتوميو متخبط وسيتيين لا يصلح لبرشلونة

أسطورة برشلونة يفتح النار على الإدارة والمدرب

فتح أسطورة نادي برشلونة ديميتري ستويتشكوف رئيس النادي الكتالوني جوسيب ماريا بارتوميو بسبب طريقة إقالة المدرب السابق إرنستو فالفيردي وتعيين كيكي سيتيين مدربًا للفريق.

وكان كيكي سيتيين قد تسبب في خسارة صدارة الدوري الإسباني لصالح ريال مدريد الذي حصل على اللقب الأسبوع الماضي بشكل رسمي.

وقال ستويتشكوف في حديث لبرنامج إسباني إن إدارة برشلونة قد تأخرت في إقالة إرنستو فالفيردي وحدث ذلك في توقيت غير مناسب.

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وأضاف: "تمت إقالة فالفيردي عندما كان متصدرًا للدوري الإسباني، بينما لم تتم إقالته حين خسر من روما بفضيحة ثم كرر الأمر بعدها بعام أمام ليفربول وخسر نهائي كأس الملك في النهاية أمام فالنسيا"

وتابع: "بارتوميو قام بالعديد من الأشياء التي تحتاج إلى تفسير، لقد صرف الرجل تقريبًا مليار دولار وفي النهاية وصل الفريق إلى هذا الوضع المؤسف"

وأردف: "كيكي سيتيين ومساعده سارابيا متواضعان، متوسطان، لا يمكنهما قيادة فريق بحجم برشلونة ولم يسبق لهما أن عملا في ضغوط كتلك"

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يذكر أن برشلونة يعيش حالة من التخبط الإداري والفني مما قد ينتج عنه مشاكل كبرى، الأمر الذي يجعل أيام إدارة بارتوميو معدودة.