أسطورة الكرة الألمانية: دورتموند يفتقد للاعبين المظفرين

تحليل منطقي من لوتار ماتيوس..

يؤمن لوتار ماتيوس، أسطورة الكرة الألمانية، أن بوروسيا دورتموند يفتقد إلى اللاعبين الذين توِّجوا من قبل بالبطولات، معتبرًا أن العقلية الحالية للفريق في حالة إلى التغير من أجل القدرة على مقارعة بايرن ميونخ على البطولات المحلية.

وكان دورتموند قد تلقى هزيمة مذلة من بايرن ميونخ في الجولة قبل الماضية بأربعة أهداف نظيفة، قبل أن يعود ويتعادل بشق الأنفس مع بادربورن بثلاثة أهداف لكل فريق على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

الأمور بدت غير مستقرة للغاية داخل دورتموند، والذي أكدت إدارته دعمها للمدرب لوسيان فافر، على الرغم من النتائج السيئة التي يعيشها أسود الفيستيفاليا معه، ويرى ماتيوس أن النادي في حاجة إلى الدخول في سوق الانتقالات الشتوية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

ماتيوس في حوار مع سكاي شبورت قال "أكبر نقطة ضعف في دورتموند من وجهة نظري هي افتقاده للاعبين الأبطال المنتصرين، لديهم عدد قليل جدًا، فقط ماتس هوملس وربما ماريو جوتسه، حتى ماركو رويس لم يحقق في مسيرته سوى لقب وحيد وكان كأس ألمانيا.".

"قليلون يعرفون ما معنى أن ترفع لقبًا، إنهم يفتقرون إلى هذا الشيء بصورة واضحة مع العلم أنه من أهم الأشياء في سبيل تحقيق وإدراك النجاح، فينبغي عليك أن تتحلى بالجشع والطمع والرغبة في سبيل الوصول إلى أهدافك، هذا يفهمه المنتصرون فقط."

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كما تابع "لاعبو دورتموند يفتقدون للحمض النووي الخاص بالنادي، لا يوجد لاعب بمقدوره أن يحمل الفريق على كتفيه، إنهم يفتقدون أيضًا للعدوانية والشراهة، هذا عكس تمامًا ما يمكن أن تراه في بايرن ميونخ.".

وعن الميركاتو الشتوي، قال "لست من محبي الانتقالات الشتوية على الإطلاق، ولكنني أرى أن دورتموند في حاجة إلى دعم صفوفه، لو كنت مسؤولًا في النادي لاستقللت أول طائرة وذهب إلى تورينو لأجلب الثنائي ماريو ماندزوكيتش وإيمري تشان من يوفنتوس، كلاهما جائع للمشاركة والبطولات ولديهم سمات القتالية والعدوان داخل الملعب، إلى جانب الخبرة الكبيرة في البوندسليجا، هذا ما يحتاجه بالضبط دورتموند الآن.".

أما عن مستقبل فافر داخل دورتموند فأجاب "لست واثقًا أن الفريق لديه الشخصية التي من خلالها قد يُقنع أمام برشلونة وهيرتا برلين، لا يزال الفارق بينهم وبين قمة الدوري ليس كبيرًا، الأمر متوقف على نتائج الأسابيع المقبلة، إن لم تتحسن فسيرحل.".

يذكر أن دورتموند يحتل المركز السادس برصيد 20 نقطة، في الوقت الذي يتصدر فيه بوروسيا مونشنجلادباخ جدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة وبفارق نقطة عن بايرن ميونخ الوصيف بالتساوي مع ريد بول لايبزيج.