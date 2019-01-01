سانشو يسعى للرحيل عن دورتموند بسبب بايرن ميونخ

برشلونة وريال مدريد وليفربول ومانشستر يونايتد يترقبون موقف جادون سانشو من البقاء أو الرحيل عن بوروسيا دورتموند.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن اللاعب جادون سانشو نجم فريق بوروسيا دورتموند قد قرر الرحيل عن صفوف أسود فيستفاليا في أقرب وقت ممكن.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ذا أتلتيك" والتي أكدت أن اللاعب يشعر بغضب كبير بسبب طريقة التعامل معه من قبل المدير الفني للفريق لوسيان فافر بعد مواجهة بايرن ميونخ.

وذكرت التقارير أن تبديل اللاعب بعد ٣٦ دقيقة أغضبه في وقتها، بعدها أشعرته تصريحات المدير الفني أنه يتم التضحية به والتعامل معه ككبش فداء للهزيمة القاسية.

وكان لوسيان فافر المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند قد أكد في تصريحات صحفية بعد المباراة أنه لم يبدل سانشو لمشكلة بدنية أو لإصابة بل لأنه كان يلعب بشكل سيئ.

ويتابع سانشو في الوقت الحالي عدد كبير من أندية القمة في أوروبا على رأسهم ثنائي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة، ومعهما الثنائي الإنجليزي الأبرز مانشستر يونايتد وليفربول.

وكانت تقارير صحفية سابقة قد أكدت أن نادي بوروسيا دورتموند لن يمانع رحيل اللاعب في شهر يناير المقبل لو حصل على القيمة المالية المناسبة لرحيل النجم الإنجليزي.

جدير بالذكر أن سانشو صاحب الـ ١٩ عام كان قد شارك في ١٤ هدفًا لبوروسيا دورتموند هذا الموسم في الدوري الألماني بواقع خمسة سجلهم بنفسه وتسعة صنعهم لزملائه.