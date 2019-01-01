أسطورة التنس: تمنيت مورينيو في أرسنال

يتمنى أن يحدث تغير في وقت قريب بارسنال..

كشف أندي موراي، أسطورة التنس البريطانية، أنه تمنى أن يرى جوزيه مورينيو في منصب المدير الفني لفريقه الكروي المفضل، أرسنال، مُبديًا إعجابه الشديد بمسيرة المدرب البرتغالي في عالم الساحرة المستديرة.

مورينيو كان قد تولى مقاليد الأمور الفنية في توتنهام، الجار اللدود لأرسنال، خلفًا لماوريسيو بوتشيتينو، والذي أُقيل من منصبه على خلفية تراجع النتائج في مختلف البطولات، إذ فاز السبيرز في 3 مباريات من أصل آخر 12 له في الدوري الإنجليزي تحت ولاية المدرب الأرجنتيني.

السير موراي، والذي حقق بطولتين من ويمبلدون وظفر بالميدالية الذهبية في أولمبياد ريو دي جانيرو، يُعد واحدًا من أنجح لاعبي التنس في التاريخ، ومن أكثرهم نجاعة ورغبة في الفوز، ويبدو أن هذه الخصائص تتفق مع مورينيو، الذي لا يختلف كثيرًا ولكن في ميدان كرة القدم.

موراي في تصريحات إعلامية قال "أنا أحب وجود مورينيو في الدوري الإنجليزي، أعتقد أنه يجعل الأمور أكثر إثارة، هذه حقيقة واضحة يجب أن نكون صريحين فيها.".

كما أضاف "أعتقد أنه كان ليقوم بعمل جيد في أرسنال، الشيء الوحيد المضمون مع مورينيو أنك تعلم أنه سيفوز، لديه طرقه الخاصة للانتصار في المباريات والتتويج بالبطولات، كان ليكون تعيينًا عظيمًا لأرسنال.".

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الجانرز يُعاني الأمرين هذا الموسم، حيث تراجع ترتيبه بالبريميرليج ليكون الثامن برصيد 18 نقطة من 13 مباراة، وقد كَثُرّت الأنباء التي تتحدث عن اقتراب رحيل المدرب أوناي إيمري، ويبدو أن موراي يُناصر هذا القرار إن تم.

الاسكتلندي واصل حديثه وقال "في الواقع، لم أذهب إلى الملعب هذا الموسم، ولكن مما قرأته فمن الواضح أن الوضع سيئ جدًا، ولا أظن أن هذه أخبار جيدة للاعب أو مدرب أو أي شخص ينتمي للنادي.".

وأتم "ما لم يتغير هذا الأمر من تلقاء نفسه سريعًا، فينبغي أن تقوم الإدارة بالتغيير.".

الجدير بالذكر أن أرسنال لم يحقق سوى فوزين من آخر 11 مباراة مع إيمري، ويستعد لمباراة قوية أمام نورويتش سيتي مساء السبت في الجولة الرابعة عشر من البريميرليج، وفي حال أن تلقى هزيمة جديدة، فقد تتم الإطاحة على الفوز بالمدرب الإسباني.