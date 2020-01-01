أسطورة الأرجنتين يطالب برشلونة بإطلاق سراح ميسي

خورخي فالدانو يطالب برحيل ميسي عن برشلونة

قال أسطورة منتخب الأرجنتين خورخي فالدانو إنه مقتنع بأن مستقبل مواطنه ليونيل ميسي يكمن بعيدًا عن الكامب نو وأنه من مصلحة الجميع الاتفاق على صفقة تضمن له خطوة أفضل.



وكان ميسي قد قلب الموازين في برشلونة بعد إعلانه الرحيل عن الفريق هذا الصيف وبداية التمرد بالغياب عن الفحوصات الطبية والتدريبات.



كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن تراجع فريق مانشستر سيتي عن قراره بضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن النادي درس الموقف المالي له بشكل أعمق خلال الساعات الماضية.

وبناء على ذلك، ورغم تعقد الأمور تمامًا بين ميسي وإدارة برشلونة، يرى خورخي فالدانو إن النادي الكتالوني عليه السماح للنجم الأرجنتيني بالرحيل عن صفوف الفريق.

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وقال في برنامج أوندا سيرو: "إما أن يذهب إلى نادٍ آخر أو يعود إلى الأرجنتين أو يحيا في منزله بلا كرة قدم، لكنه غادر برشلونة بالفعل، أنا مقتنع تمامًا وليس لدي أدنى شك"

وأضاف: "كلما أسرع برشلونة في إدراك أنهم سيخسرون أفضل لاعب في تاريخهم، كلما أسرعوا في التركيز على إعادة البناء، يجب أن يفكروا بشكل عملي"

وتابع: "لا توجد مشاكل شخصية، لا أعرف إلى أي مدى ستمضي هذه الفترة، وهو أمر ضار للنادي واللاعب والدوري الإسباني، حين يرحل ميسي على بارتوميو أن يرحل أيضًا ويترك رئاسة برشلونة"

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يذكر أن ليونيل ميسي قد أشعل الأجواء الأسبوع الماضي حين أرسل رسالة عبر الفاكس إلى إدارة برشلونة يبلغهم خلالها برحيله عن صفوف الفريق.