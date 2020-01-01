أسطورة الأرجنتين: هذه أكبر عقبة للاوتارو في برشلونة

ما هي المشكلة التي ستواجه لاوتارو في برشلونة؟

كشف سيزار مينوتي، الأسطورة التدريبية للمنتخب الأرجنتيني، عن رأيه في رحيل لاوتارو مارتينيز من إنتر الإيطالي إلى برشلونة الإسباني والأزمة التي قد يعاني منها في كتالونيا.

التقارير الصحفية تؤكد اقتراب لاوتارو من ارتداء قميص برشلونة ليكون خليفة لويس سواريز.

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ويحاول برشلونة تقليل سعر اللاعب بعد إصرار إنتر على مبلغ 110 مليون يورو، وذلك بإدخال لاعبين ضمن الصفقة.

وقال مينوتي في تصريحات إذاعية: "لاوتارو كان بطلًا في الأرجنتين، ولذلك قرر خافيير زانيتي التعاقد معه وجلبه إلى إنتر".

وتابع: "لاوتارو يمتلك القوة والشخصية كما أنّ لديه علاقة قوية مع ليونيل ميسي ظهرت مع المنتخب، كما أنّه شجاع ولديه السرعة والثقة، ويستطيع اللعب كمهاجم ثانٍ".

مينوتي أوضح أنّ لاوتارو قادر على القيام بدور لويس سواريز ولن يعاني في التأقلم مثل أنطوان جريزمان.

واختتم: "المشكلة الوحيدة أنّ برشلونة ليس إنتر، وطريقة اللعب مختلفة، ففي إيطاليا الاعتماد يكون على المرتدات وهو قاتل في هذه الطريقة، ولكن مع النادي الكتالوني سيكون الأمر مختلف. أثق في قدرة لاوتارو على التأقلم".

جدير بالذكر أنّ برشلونة يهدف إلى جلب لاوتارو ونيمار دا سيلفا في الصيف المقبل حتى لو اضطر للتخلي عن جريزمان.