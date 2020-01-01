صفقة معقدة.. برشلونة يلجأ لمانشستر سيتي للتعاقد مع لاوتارو

لم يفقد البرسا الأمل بعد..

لا تزال مساعي برشلونة في التعاقد مع لاتارو مارتينيز، مهاجم إنتر، لا تتوقف رغم الأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا، إذ تُخطط إدارة البلوجرانا لإدخال مانشستر سيتي في الصفقة لإقناع النيراتزوري بالتخلي عن لاعبهم في الميركاتو المقبل.

برشلونة ينظر إلى لاوتارو على أنه الخيار الأفضل على الإطلاق لدعم مركز المهاجم الصريح وخلافة لويس سواريز، ورغم امتلاك الأرجنتيني شرطًا جزائيًا يفوق 100 مليون يورو في عقده، لكن أزمة كورونا ستمنع النادي الكتالوني من استغلاله.

لذلك فإن إدارة البرسا تسعى لإقناع نظيرتها في إنتر بعقد صفقة تبادلية ينتقل بمقتضاها لاتارو إلى كامب نو، في مقابل تحصل النادي الإيطالي على عدد من اللاعبين الكتلان، وبحسب آخر الأنباء فإن اسمي نيلسون سيميدو وإيمرسون كانا على طاولة أنطونيو كونتي بالفعل.

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لكن الجديد وبحسب صحيفة "سبورت" فإن برشلونة وجد خيارًا جديدًا يبدو معقدًا بعض الشيء لإقناع إنتر من خلال مقايضة ثلاثية، بحيث ينتقل لاوتارو إلى برشلونة وسيميدو إلى مانشستر سيتي، ثم يترك السيتي جواو كانسيلو لكتيبة كونتي.

مانشستر سيتي هو أحد أكثر الأندية رغبةً في التعاقد مع سيميدو، كما أن اللاعب نفسه يود الذهاب إلى ملعب الاتحاد في الموسم المقبل، بينما بات رحيل كانسيلو مسألة وقت ليس إلا بعدما فشل في إقناع بيب جوارديولا بما لديه من إمكانيات في الموسم الحالي.

ما قد يجعل هذه المقايضة واقعية رغم صعوبتها هو أن خورخي مينديش هو وكيل أعمال الثنائي سيميدو وكانسيلو، وبحسب سبورت فإن الفكرة قد لقيّت إعجابه بالفعل، لكن الصعوبة تكمن في التفاصيل الدقيقة بين الثلاث أندية، إلا أنها الفكرة الأبرز في اللحظة الراهنة.

إدارة برشلونة أيضًا وضعت خطة بديلة في حال فشل فكرة كانسيلو وسيميدو، فحينها سيتم عرض كانسيلو جنبًا إلى جنب مع المخضرم أرتورو فيدال على طاولة إنتر، وهو ما سيلقى قبول إدارة بيبي ماروتا على الأرجح، فالدولي التشيلي كان هدفًا كبيرًا لكونتي في الشتاء الماضي.

بشكلٍ عام، فإن بقاء سيميدو داخل برشلونة أمر غير مطروح بسبب مطالبه المادية المرتفعة للتجديد، ففشلت مفاوضات تمديد العقد لثلاثة مواسم إضافية لعقده الذي ينتهي في صيف 2022، لتبدأ إدارة البرسا في البحث عن بديل في الجبهة اليُمنى من الآن.

التقارير الأخيرة من الصحف الإسبانية أشارت إلى أن ماتيا دي تشيليو، الظهير الأيمن ليوفنتوس، هو الخيار الأول المطروح على الطاولة الكتالونية ليكون بديلًا لسيميدو، والمتوقع ألا يتجاوز سعره حاجز 10 ملايين يورو.

الجدير بالذكر أن برشلونة يسعى أيضًا إلى الحصول على خدمات ميراليم بيانيتش من يوفنتوس من خلال المقايضة، لكن البيانكونيري يُطالب بالبرازيلي أرتور المتمسك بالاستمرار مع كتيبة كيكي سيتين، ليُطرح استبدال الدولي البوسني بسيميدو وراكيتيتش وتوديبو، ما يبدو سيلقى قبول إدارة النادي الإيطالي.