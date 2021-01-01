أسطورة إنتر: حكيمي من سيحسم ديربي ميلانو

إشادة كبيرة..

تلقى أشرف حكيمي، لاعب إنتر، إشادة كبيرة للغاية من أحد أهم أساطير النيراتزوري والجبهة اليُمنى في التاريخ، البرازيلي مايكون، عندما اعتبر أن المغربي بمقدوره حسم وإحداث الفارق في ديربي مدينة ميلانو.

ومن المقرر أن يلتقي إنتر مع نظيره ميلان في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإيطالي مساء الأحد بملعب سان سيرو، في مباراة ستؤثر كثيرًا على مصير درع الكالتشيو.

حتى الآن يتصدر إنتر جدول الترتيب برصيد 50 نقطة بعد تعثر ميلان الجولة الماضية بالخسارة من سبيزيا، والفارق بينهما حاليًا نقطة وحيدة لصالح النيراتزوري، مع ابتعاد المتصدر عن يوفنتوس بـ8 نقاط كاملة.

الموقع الرسمي لإنتر أجرى حوارًا مع مايكون، كان أشرف حكيمي محوره، فقال البرازيلي في حق المغربي "حكيمي لاعب يمكنه حقًا إحداث الفارق، ولكن من الصعب إجراء المقارنات (المقارنة معه)".

كما أضاف "كل شخص لديه صفاته الخاصة وخصائصه المعنية، لكن بلا أدنى شك لقد أظهر بالفعل الكثير مما يمكنه فعله".

وأتم في هذا الصدد "إنه يكتب المزيد والمزيد من الوعي والثقة، أتمنى أن يتطور أكثر ويبذل قصارى جهده مع إنتر".

أما عن الديربي عمومًا، فقال مايكون "تمنيت أن أحضر المباراة من الملعب لكن بسبب كورونا لا يمكنني، أعتقد أن الديربي هذه المرة سيكون حاسمًا للقب الدوري الإيطالي".

يذكر أن حكيمي قد شارك هذا الموسم مع إنتر في 30 مباراة بمختلف المسابقات وتمكن من تسجيل ستة أهداف وصناعة مثلهم أيضًا.