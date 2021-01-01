وسط كل الكوارث .. صلاح النقطة المضيئة في موسم ليفربول المظلم

أرقام مبهرة للدولي المصري

ربما يمر ليفربول باللحظة الأسوأ له منذ سنوات، وخاصة تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، ولكن ماذا عن محمد صلاح؟

اللاعب المصري تعرض للعديد من الانتقادات هذا الموسم، بسبب عدم ظهوره في أفضل مستوياته من الناحية الفنية، وهذا ما لا تتفق معه الأرقام.

وحتى بعيدًا عن الأرقام، صلاح يعتبر هو النقطة المضيئة الوحيدة في موسم ليفربول الحاصل بالإصابات والنتائج الكارثية في الدوري الإنجليزي.

ولذلك دعونا نستعرض لماذا يستحق صلاح كل الإشادة على العطاء الذي يقدمه للريدز هذا الموسم.

تأثير مبهر

صلاح نجح مؤخرًا في وضع ليفربول على حافة التأهل إلى دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا، بعد مساهمته في فوز فريقه بثنائية نظيفة على لايبزيج الألماني.

الأمور كانت معقدة على الريدز، نحو تعثر جديد أمام الفريق الخصم، لكن صلاح استغل سرعته ومهارته التهديفية في استغلال خطأ لايبزيج لافتتاح التسجيل قبل أن يحرز زميله ساديو ماني الثاني.

وأما بالنسبة للدوري الإنجليزي، سنجد أن صلاح في مكان جيد ضمن أكثر اللاعبين تأثيرًا في حسم المباريات هذا الموسم.

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صلاح جلب 9 نقاط لصالح ليفربول، وهو الأمر الذي يعكس التأثير الواضح له، مقابل 18 لصالح برونو فيرنانديش صانع ألعاب مانشستر يونايتد..

الأفضل في ليفربول

صلاح يأتي بفارق بعيد جدًا عن أقرب المنافسين في ليفربول من الناحية التهديفية بكل المسابقات، بتسجيله 24 هدفًا حتى الآن.

ويأتي بعده ساديو ماني بـ11 هدفًا، ثم المصاب ديوجو جوتا 9 أهداف وروبيرتو فيرمينو 6 أهداف فقط.

ويعتبر أيضًا أكثر اللاعبين حسمًا للمباريات، حيث لم يقترب منه أي لاعب آخر في صفوف الريدز بهذه الخاصية حتى الآن.

المعدل التهديفي

الدولي المصري البالغ من العمر 28 سنة، سجل 17 هدفًا في الدوري الإنجليزي، ويحتل صدارة الهدافين بالبطولة حتى الآن.

ومع ذلك قد لا تبدو الأرقام في صالحه، عندما يتعلق الأمر بتحويل التسديدات والفرص المتاحة له إلى أهداف.

صلاح قام بتسديد 57 كرة على المرمى هذا الموسم بالدوري، ولكن نسبته في المعدل التهديفي وصلت إلى29.8% لذلك قد يحتاج اللاعب للمزيد من التحسن.

وربما يكون هذا السبب الحقيقي الذي يدفع البعض لمهاجمة صلاح، لكن هذا لا يمنع أنه يظل النقطة الوحيدة في الموسم المظلم لليفربول حتى الآن، وابتعاد الفريق عن المنافسة على الدوري الإنجليزي.